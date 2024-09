Le statut ménopausique affecte les tendances en matière de santé cardiovasculaire et de diabète de type 2

Une meilleure santé cardiovasculaire réduit le risque absolu de diabète de type 2, en particulier chez les hommes et les femmes ménopausées, selon les résultats d’une étude publiée dans le Journal d’endocrinologie clinique et du métabolisme.

Les 8 facteurs clés qui indiquent la santé cardiovasculaire — les 8 facteurs essentiels de la vie — sont le tabagisme, l’indice de masse corporelle (IMC), l’activité physique, le score d’alimentation saine, le cholestérol total, la tension artérielle, la glycémie à jeun et la qualité du sommeil. Au cours de leur vie, les femmes subissent davantage de fluctuations hormonales et de changements physiques que les hommes, ce qui entraîne des risques différents de maladies cardiométaboliques et de diabète de type 2. Cependant, les directives médicales existantes n’incluent souvent pas de stratégies de prévention et de recommandations de gestion des maladies cardiométaboliques spécifiques au sexe.

Pour évaluer les différences liées au sexe en termes de risque de maladie cardiométabolique et de diabète de type 2, les chercheurs ont mené une étude de cohorte prospective à partir des données de la UK Biobank. Les participants (N=126 818) âgés de 40 à 69 ans sans diabète de type 2 préexistant ont été inclus.

Les femmes ont été stratifiées en fonction de leur statut ménopausique (préménopausique, périménopausique ou postménopausique). Les chercheurs ont évalué la santé cardiovasculaire à l’aide du Life’s Essential 8. Ils ont également utilisé le modèle de temps de défaillance accéléré pour évaluer l’impact de la santé cardiovasculaire sur le délai d’apparition du diabète de type 2.

Les participants étaient composés de 53,6 % d’hommes (âge moyen, 55,3 ans) et de 46,4 % de femmes (âge moyen, 56,2 ans). Les participants ont été classés en groupes de santé cardiovasculaire faible (7,8 %), modérée (75,5 %) et élevée (16,7 %). Les femmes, par rapport aux hommes, avaient un score moyen de santé cardiovasculaire plus élevé que les hommes (70 contre 65 ; P <.001 wp_automatic_readability="45.590844062947">

« Les tendances du rapport de risque pour la santé cardiovasculaire et le diabète de type 2 étaient similaires chez les hommes et les femmes ménopausées.

Les femmes préménopausées (n = 18 853 ; âge moyen, 46,1 ans), périménopausées (n = 9 751 ; âge moyen, 55,7 ans) et postménopausées (n = 39 256 ; âge moyen, 59,6 ans) avaient des scores moyens de santé cardiovasculaire de 74,0, 67,7 et 68,6, respectivement. Comparativement aux hommes, les femmes préménopausées avaient un revenu familial plus élevé et moins d’antécédents de maladie et de consommation de médicaments, tandis que les femmes périménopausées et postménopausées avaient un revenu familial plus faible mais moins d’antécédents de maladie et de consommation de médicaments.

Au cours d’une période de suivi moyenne de 168 mois, 3,4 % des participants ont développé un diabète de type 2. Pour chaque augmentation d’un point de la santé cardiovasculaire, le risque absolu de diabète de type 2 a diminué de :

0,268 % pour les hommes (rapport de risque [HR]0,937; P <.001>

0,105 % pour les femmes préménopausées (HR, 0,923 ; P <.001>

0,180 % pour les femmes périménopausées (HR, 0,948 ; P <.001 and="">

0,166 % pour les femmes ménopausées (HR, 0,936 ; P <.001>



Comparé au quintile le plus bas de santé cardiovasculaire, le quintile le plus élevé avait un délai médian d’apparition du diabète de type 2 de :

12,46 mois pour les hommes ;

9,83 mois pour les femmes préménopausées ;

11,50 mois pour les femmes périménopausées ; et,

21,43 mois pour les femmes ménopausées.

Les limites de l’étude comprennent sa nature observationnelle, son manque de généralisabilité à des populations plus diverses, l’absence de données de base sur les traitements anti-obésité, le recours aux informations autodéclarées pour les diagnostics de diabète de type 2 et le manque de données complètes sur les facteurs de santé reproductive féminine, notamment les antécédents de diabète gestationnel et les niveaux d’œstrogènes.

« À mesure que la santé cardiovasculaire s’améliorait, la réduction du risque absolu de diabète de type 2 était plus marquée chez les hommes que chez les femmes », ont écrit les chercheurs. « Les tendances du rapport de risque pour la santé cardiovasculaire et le diabète de type 2 étaient similaires chez les hommes et les femmes ménopausées. L’amélioration de la santé cardiovasculaire a retardé l’apparition du diabète de type 2 chez les hommes et les femmes, le retard le plus important étant observé chez les femmes ménopausées. »

Cet article a été publié à l’origine sur Conseillère en endocrinologie