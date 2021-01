La pandémie de Covid a été un cauchemar pour tant de gens à une multitude de niveaux, y compris des célibataires dont la vie amoureuse a été forcée de s’arrêter.

Pensez aux stars de Strictly Come Dancing HRVY et Maisie Smith, qui, après des mois de séparation par les producteurs, auraient cédé à leurs envies et auraient eu leur premier baiser juste avant Noël.

Mais la nouvelle année n’a apporté rien d’autre qu’un autre verrouillage, les ménages étant de nouveau interdits de mélanger, mettant le kibosh sur le jeune rêve de l’amour.

Un HRVY en détresse – qui fête ses 22 ans aujourd’hui – a partagé ses pensées sur Twitter cette semaine, écrivant avec nostalgie: «Je veux juste tomber amoureux comme au cinéma.







(Image: hrvy)



Et le 13 janvier, il a révélé qu’il travaillait sur un album plein de « chansons tristes », disant aux fans: « J’envoie tout mon amour à tous ceux qui luttent en ce moment, la vie est assez triste en ce moment, j’espère vraiment que cette année sera bonne pour nous tous. »

Alors, quel est le problème avec le chanteur – dont le vrai nom est Harvey Cantwell – et la star d’EastEnders Maisie, 19 ans?

Tout a commencé avec une rafale de messages flirty sur Instagram en octobre, et HRVY a alimenté le feu en jaillissant de la « belle et charmante » actrice d’EastEnders dans son OK! colonne magazine.







(Image: Maisie Smith / Instagram)



«À quel point Maisie était-elle irréelle dans sa robe rose la semaine dernière?! Pour être honnête, elle a l’air incroyable chaque semaine», écrit-il.

«Je sais qu’il y a eu beaucoup de spéculations sur la question de savoir s’il y a une relation amoureuse entre nous. C’est drôle parce que je l’ai vue le moins de tout le monde parce qu’elle n’a été dans aucun de mes espaces de répétition.

« Mais oui, Maisie est vraiment si adorable et si belle. C’est une très bonne amie à moi et je pense que c’est une danseuse incroyable. Il ne peut pas vraiment se passer grand-chose entre nous car nous devons être à deux mètres l’un de l’autre, mais je suis un peu excité pour voir comment les choses s’épanouissent. «







(Image: PA)



En effet, à l’époque, des sources affirmaient que les patrons de Strictly faisaient tout ce qu’ils pouvaient pour éloigner le couple l’un de l’autre dans le but d’éviter tout drame ou rumeur d’amour.

Une source a déclaré au Sun dimanche: « Maisie et HRVY sont surveillés par les producteurs après qu’il est devenu clair que leur connexion pourrait facilement conduire à une romance Strictly.

« Ils sont tous les deux jeunes, célibataires et sexy et l’idée est que tous les deux pourraient mettre l’autre en danger s’ils enfreignent les directives et se rapprochent. »

Le mois suivant, Maisie a laissé entendre que les sentiments de HRVY étaient réciproques, qualifiant la chanteuse de « belle » et admettant qu’elle « aimait apprendre à le connaître ».

HRVY a clairement indiqué qu’il demanderait un rendez-vous à Maisie dès qu’il le pourrait. Et après des semaines à nier leurs sentiments, le couple aurait apprécié leur premier baiser dans les coulisses après la finale Strictly.

« Maisie et Hrvy se préparent depuis des semaines », a commenté un initié.







(Image: hrvy)



« Mais ils ont toujours été très disciplinés pour ne pas franchir les lignes pendant le tournage de la série. »

Alors, où sont-ils jusqu’à maintenant? Malheureusement, avec HRVY dans le Kent et Maisie dans l’Essex, le verrouillage a une fois de plus empêché les deux hommes de se voir.

Cependant, selon les rapports, ils envoient des SMS tous les jours et prévoient de se réunir dès que les restrictions de Covid seront levées.

La mère de HRVY, Nicky Cantwell, 53 ans, a même donné sa bénédiction au couple présumé, en disant au même journal: « Est-ce que je pense qu’il peut y avoir une chance de romance dans le futur? Peut-être.

«Nous adorons Maisie et pouvons voir pourquoi ils s’entendent bien tous les deux.

« La série pourrait l’aider à trouver l’amour. Ce sera ce que ce sera … mais tout le monde aime une histoire d’amour, n’est-ce pas? »

Aimeriez-vous voir HRVY et Maisie se réunir correctement? Partagez vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous…