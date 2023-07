Le statut de QB Kyler Murray est en tête des cinq scénarios clés pour les cardinaux entrant dans le camp

Eric Williams Écrivain NFC Ouest

La tendance à la hausse de Kyler Murray dans sa carrière dans la NFL a connu une chute précipitée en 2022. Il se dirigeait vers des creux de carrière en verges par la passe (2 368), en touchés par la passe (14) et en verges au sol (418) avant même de subir une blessure à l’ACL de fin de saison et déchirure du ménisque au genou droit lors d’un match à domicile de la semaine 14 contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

Murray a été opéré le 3 janvier et d’après tous les rapports, il a travaillé avec diligence pour revenir sur le terrain dès que possible. C’est la première blessure importante subie par le QB de cinquième année dans sa carrière de footballeur.

« C’est frustrant, surtout parce que j’ai l’impression que depuis que je suis dans la ligue, tout ce que nous avons fait, c’est monter », a déclaré Murray sur le site Web de l’équipe dans ses premiers commentaires publics depuis la blessure.

« Je me suis amélioré chaque année. Et pour aimer frapper un mur en année 4, surtout après avoir traversé tout le contrat. J’ai eu le COVID au camp. Je me suis blessé au poignet au camp, donc j’ai raté beaucoup de ces répétitions. Et puis essayer de rattraper son retard pendant la saison, c’était comme une compilation de choses f—– qui se passaient. »

Lorsque les Cardinals commenceront le camp d’entraînement la semaine prochaine sous la direction du nouvel entraîneur-chef Jonathan Gannon, Murray sera retiré de la chirurgie depuis un peu plus de six mois et demi. Traditionnellement, les problèmes de genou ACL prennent de neuf à 12 mois à guérir avant que les joueurs puissent revenir. Ce sera donc une ascension difficile pour Murray de prendre le terrain pour les Cardinals lorsque leur saison régulière commencera le 10 septembre à Washington.

Le retour de Murray est l’un des cinq scénarios principaux à surveiller alors que les Cardinals tentent de rebondir après un résultat décevant de 4-13 en 2022 qui a conduit au limogeage de l’entraîneur-chef Kliff Kingsbury.

Quand Kyler Murray prendra-t-il le terrain?

Murray a été relégué à prendre des représentants mentaux sur la touche pendant le travail hors saison tout en se concentrant sur sa rééducation au centre d’entraînement de l’Arizona. Le remplaçant vétéran Colt McCoy devrait commencer au quart-arrière si Murray n’est pas autorisé pour le début de la saison régulière.

Alors que Murray reste optimiste quant à son retour rapide sur le terrain, les Cardinals ont essentiellement mis de côté la saison 2023. Ils ont choisi de ne pas conserver les joueurs clés en agence libre, y compris le joueur de ligne défensif Zach Allen et le demi de coin Byron Murphy Jr., et ont libéré le meilleur receveur de l’équipe à DeAndre Hopkins, qui a signé cette semaine avec les Titans du Tennessee. Les Cardinals n’ont pas non plus réussi à faire venir des talents de première ligne pour aider à combler le vide de ces départs.

Pourquoi DeAndre Hopkins a choisi les Titans plutôt que les Patriots

Murray commencera probablement le camp d’entraînement sur la liste physiquement incapable de performer, donnant aux Cardinals suffisamment de temps pour évaluer son processus de récupération et s’assurer que son genou est en parfaite santé avant d’entrer sur le terrain.

Un objectif réaliste pour Murray de jouer serait le milieu de la saison. Mais le QB reste concentré sur son retour le plus tôt possible et adopte une approche à moitié pleine pour sa cure de désintoxication.

« Ça doit être positif », a déclaré Murray sur le site Web de l’équipe. « Il n’y a vraiment aucune option pour que ce soit négatif. J’ai l’impression que vous obtenez votre petite période de grâce dès que cela se produit. Attardez-vous dessus, imprégnez-vous et laissez les sentiments prendre le dessus.

« Mais après cela, nous devons y aller. La vie ne s’arrête pas. Le travail ne s’arrête pas. Mon objectif ultime est de m’améliorer et évidemment de gagner le Super Bowl. C’est mon objectif. »

Murray a une fiche de 25-31-1 en tant que partant. Il a un NFL Offensive Rookie of the Year Award et deux Pro Bowls à son actif. Il vient de signer une prolongation de contrat de 230,5 millions de dollars sur cinq ans la saison dernière. À seulement 25 ans, Murray a encore le temps de mûrir et de grandir en tant que joueur et en tant que personne.

Encore un autre changement de position pour Isaïe Simmons

Entrant dans sa quatrième saison, le défenseur talentueux et explosif Isaiah Simmons est toujours à la recherche de son rôle le plus productif dans le schéma de l’Arizona.

Gannon, qui a dirigé l’une des meilleures défenses de la NFL pendant son mandat de coordinateur défensif des Eagles de Philadelphie, a mis Simmons en sécurité à plein temps pendant l’intersaison après que le produit Clemson ait passé la majeure partie de la saison 2022 à jouer un rôle de défenseur de machine à sous hybride.

Les Cardinals ont refusé de prendre l’option de cinquième année de Simmons plus tôt cette année, lui en donnant une la saison dernière pour prouver sa valeur sur son contrat de recrue avant de frapper l’agence libre la saison prochaine.

La sélection n ° 8 au classement général du repêchage de 2020, Simmons a terminé avec 99 plaqués combinés, quatre sacs, deux interceptions et deux échappés forcés la saison dernière. Il a fait des jeux qui ont changé la donne, y compris un échappé forcé qui a conduit à une victoire sur la route en prolongation contre les Raiders de Las Vegas. Mais il était également parfois hors de position dans la couverture des passes, ce qui a entraîné des jeux de morceaux pour les infractions adverses.

Pour une défense à la recherche d’une ruée vers la passe constante, Simmons, qui a 7,5 sacs en carrière, peut être une meilleure option en sortant du bord plutôt que de tomber dans la couverture. Selon Pro Football Focus, Simmons n’a enregistré que 65 passes rapides l’année dernière.

Qui sera le meilleur sack guy d’Arizona ?

Les Cardinals ont perdu leurs deux meilleurs passeurs de la saison dernière lorsque JJ Watt (12,5 sacs) a pris sa retraite et Allen (5,5) a signé avec les Broncos en agence libre, rejoignant l’ancien coordinateur défensif des Cardinals Vance Joseph à Denver.

Simmons était n ° 3 sur la liste avec quatre sacs l’an dernier. Myjai Sanders, une sélection de troisième tour du repêchage de 2022, a terminé avec 2,5 sacs dans un rôle limité et pourrait être plus productif avec un temps de jeu prolongé. Son compatriote recrue Cameron Thomas a également montré des aperçus de la capacité efficace de passe-rush en 2022.

Les Cardinals ont sélectionné BJ Ojulari au deuxième tour du repêchage de cette année et flirtent avec le fait que Zaven Collins, le meilleur plaqueur de l’année dernière, prenne quelques clichés en tant que preneur de pointe.

L’essentiel est que les Cardinals doivent générer plus de sacs que les 36 avec lesquels ils ont terminé l’année dernière.

Comment Cardinals remplacera-t-il la production de DeAndre Hopkins?

L’Arizona n’a actuellement personne sur la liste de l’équipe qui se présente comme un remplaçant pour un receveur aux mains longues et collantes comme Hopkins. Ce sera donc une approche de comité pour remplacer l’un des receveurs les plus talentueux de la NFL.

La marquise « Hollywood » Brown est statistiquement la meilleure retourneuse, terminant avec 67 réceptions pour 709 verges sur réception et trois touchés lors de sa première saison avec les Cardinals en 2022. Greg Dortch s’est montré prometteur en tant que remplaçant de blessure, terminant avec 52 réceptions pour 467 verges et deux scores. Et l’Arizona aimerait voir une saison en petits groupes de la part du talentueux receveur de machines à sous Rondale Moore.

Cependant, en termes de taille, à 6 pieds 2 pouces et 215 livres, la recrue Michael Wilson se projette comme un joueur qui pourrait étirer le terrain et faire des prises contestées avec sa taille et sa vitesse. Sélection de troisième tour de Stanford, Wilson a reçu les éloges de certains des joueurs défensifs de l’Arizona pendant l’intersaison.

Les cardinaux sont-ils tankés pour 2024 ?

Gannon s’est hérissé lors d’une conférence de presse plus tôt cette année lorsque le mot « reconstruction » a été mentionné, déclarant que son équipe travaille maintenant pour gagner des matchs.

Bien que ce soit une approche compréhensible et nécessaire pour chaque entraîneur, la triste vérité est que les Cardinals sont les favoris des paris pour avoir le pire record de la NFL cette saison, ce qui leur permettrait d’être le premier choix du repêchage de 2024.

Le nouveau directeur général Monti Ossenfort a fait du bon travail en maximisant la capacité de l’Arizona à ajouter de jeunes talents sur la route en descendant dans le repêchage de cette année et en acquérant le choix de premier tour des Houston Texans l’année prochaine, donnant potentiellement aux Cardinals deux choix élevés en 2024. Les Cardinals ont actuellement 11 choix au repêchage de l’an prochain.

Mais Gannon est à juste titre plus concentré sur le présent que sur l’avenir, essayant de créer une culture de succès durable pour l’Arizona.

« C’est un tout, une équipe qui sort et en amène une autre », a déclaré Murray à propos du changement de régime d’entraînement. « Donc, c’est assez différent pour moi, mais ça a été transparent. Moi et JG [Gannon] bien s’entendre. Il voit les choses comme je vois les choses.

« Il croit en les gars, et il essaie d’améliorer les gars – et moi mieux. J’ai l’impression que vous allez traverser un mur pour ce type de gars. Et c’est le type d’énergie qu’il apporte. Donc ça a été bien . »

Eric D. Williams a fait des reportages sur la NFL pendant plus d’une décennie, couvrant les Rams de Los Angeles pour Sports Illustrated, les Chargers de Los Angeles pour ESPN et les Seahawks de Seattle pour le Tacoma News Tribune. Suivez-le sur Twitter à @eric_d_williams .

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Ligue nationale de football Cardinaux de l’Arizona Kyler Murray