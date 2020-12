EAST RUTHERFORD, NJ: Le statut du quart-arrière des New York Giants Daniel Jones est devenu plus incertain pour le match de dimanche soir contre Cleveland en raison d’une autre blessure en plus de son problème aux ischio-jambiers.

L’entraîneur Joe Judge a révélé mercredi que le quart-arrière de deuxième année souffrait également d’une blessure à la jambe. Cela s’est apparemment produit lors de la défaite du dimanche 26-7 contre les Cardinals de l’Arizona.

Jones a subi une blessure aux ischio-jambiers à la jambe droite contre les Bengals de Cincinnati le 29 novembre. Il a raté le match contre les Seahawks de Seattle le week-end suivant.

Le juge n’a pas fait de commentaire sur le statut de Jones pour le match aux heures de grande écoute avec les Browns (9-4). Il a dit que cela sera déterminé à l’entraînement cette semaine.

Le choix n ° 6 au classement général du repêchage 2019 a débuté contre les Cardinals et boitait au quatrième quart. Le juge a envoyé le remplaçant Colt McCoy pour diriger la dernière série offensive des Giants.

Jones a pris une raclée dans la défaite, se faisant limoger six fois pour mettre fin à une séquence de quatre victoires consécutives, éliminant les Giants (5-8) de la première place de la NFC Est.

___

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL