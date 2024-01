Le statut de Mark Andrews est « en suspens » contre les Texans

L’ailier rapproché des Ravens, qui a subi une grave blessure à la cheville le 16 novembre, a participé à part entière aux entraînements mercredi et jeudi.

“Sachant à quel point cette équipe est bonne, à quel point nos joueurs sont bons, à quel point nos ailiers rapprochés sont bons, si je sens que je vais être utile à l’équipe, j’y vais”, a déclaré Andrews. “Si j’ai l’impression d’être proche mais pas là, je vais laisser ces gars partir et j’espère y arriver le week-end prochain.”

Le cornerback Marlon Humphrey (mollet) ne s’est toutefois pas entraîné du tout cette semaine et a été exclu. Cela laisse Brandon Stephens et probablement Ronald Darby comme demis de coin partants contre CJ Stroud, Nico Collins et l’attaque de passe chaude des Texans.