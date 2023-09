Le statut de Lionel Messi reste incertain pour la finale de l’US Open Cup

Le statut de Lionel Messi reste incertain pour le match final de l’Inter Miami de l’US Open Cup contre Houston mercredi soir.

Le septuple vainqueur du Ballon d’Or a été éliminé d’un match contre Toronto le 20 septembre en première mi-temps en raison d’un problème à la jambe, et n’a pas joué lors du match nul 1-1 de l’équipe à Orlando dimanche. C’était le troisième match qu’il manquait au complet – deux pour le club, un pour le pays – au cours des deux dernières semaines.

Messi n’était pas sur le terrain pour la partie de la séance d’entraînement qui était disponible pour les journalistes mardi. S’exprimant lors d’une conférence de presse après l’entraînement au siège de l’équipe à Fort Lauderdale, l’entraîneur de l’Inter Miami, Gerardo « Tata » Martino, a déclaré qu’aucune décision sur le statut de Messi ne serait prise avant mercredi.

« C’est un handicap de ne pas avoir le meilleur joueur du monde », a déclaré le milieu de terrain de l’Inter Miami, Sergio Busquets.

La nature du problème à la jambe de Messi reste floue. La fatigue avait été initialement citée pour expliquer les absences de Messi, et Martino a finalement déclaré la semaine dernière que le problème provenait du tissu cicatriciel d’une blessure antérieure. Messi a été vu s’étirer à certains moments lors du match du 20 septembre, comme pour indiquer qu’il avait une sorte de problème musculaire.

Jordi Alba, une autre acquisition de l’Inter Miami à la mi-saison, devrait rater la finale de la Coupe en raison d’une blessure, a déclaré Martino. Il a quitté le match du 20 septembre contre Toronto environ trois minutes avant que Messi ne soit remplacé.

Messi, 36 ans, a raté la victoire de l’Argentine en qualification pour la Coupe du monde contre la Bolivie le 12 septembre et la défaite 5-2 de l’Inter Miami à Atlanta United le 16 septembre. Il est revenu pour le match du 20 septembre, mais n’a même pas réussi à se qualifier. jusqu’à la mi-temps.

L’Inter Miami est toujours bien vivant dans la course aux séries éliminatoires de la Major League Soccer et a trois matches à venir dans les prochains jours. L’équipe accueillera le New York City FC samedi, à Chicago le 4 octobre et rentrera chez elle pour affronter Cincinnati le 7 octobre.

Martino a indiqué que toute décision sur la disponibilité de Messi pour ces prochains matchs de MLS sera prise après mercredi.

L’équipe n’a perdu qu’une seule fois en 15 matches depuis la première apparition de Messi pour le club, en remportant neuf et en égalisant cinq. Trois de ces matchs nuls ont eu lieu en tournoi, l’Inter Miami s’imposant aux tirs au but à trois reprises – deux en Coupe des Ligues, dont la finale contre Nashville pour le tout premier trophée du club de Miami, et une autre en demi-finale de l’US Open Cup.

Messi – qui gagnera entre 125 et 150 millions de dollars de salaire pour l’Inter Miami pendant la durée de son contrat de 2 ans et demi – a participé à 12 matches pour Miami, la plupart en Coupe des Ligues et en Coupe de l’US Open. Il compte 11 buts et huit passes décisives, ainsi qu’un but et deux passes décisives en quatre matches de MLS.

Mais on craint que la charge de travail liée au fait de jouer si souvent rattrape Messi.

« Nous ne sommes ni des machines, ni des robots », a déclaré Busquets. « Nous aimerions jouer tous les matches sans être fatigués ni blessés. Mais c’est quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler.

Les billets sur le marché secondaire pour le match de mercredi (les ventes ont été promues par l’équipe mardi matin, même si le statut de Messi n’est pas clair) allaient d’environ 170 $ à plus de 5 000 $ pièce.

Le trophée de la Coupe des Ligues était le 44e championnat majeur auquel Messi a participé pour un club et un pays au cours de sa carrière, ce qui est considéré comme le plus grand championnat de l’histoire du monde.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – Presse associée)