Le statut de Lionel Messi en Coupe de l’US Open pour l’appel à Miami

FORT LAUDERDALE, Floride — La disponibilité de Lionel Messi pour la finale de la Lamar Hunt US Open Cup dépendra d’une décision au moment du match, a déclaré mardi l’entraîneur de l’Inter Miami CF, Gerardo « Tata » Martino.

« Nous déciderons demain en fonction de ce qu’il ressent », a déclaré Martino, dont l’équipe affrontera mercredi une équipe brûlante du Houston Dynamo FC, ajoutant que Jordi Alba était incertain pour le match.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Les anciens coéquipiers de Barcelone ont tous deux débuté la victoire 4-0 de mercredi dernier contre le Toronto FC, mais sont ensuite partis en fin de première mi-temps et n’ont pas voyagé avec l’équipe pour le match nul 1-1 de dimanche contre l’Orlando City SC.

La blessure de Messi, qui a également raté la défaite de Miami à Atlanta il y a 10 jours, a été décrite comme un vieux problème de tissu cicatriciel, tandis qu’Alba continue de souffrir de douleurs musculaires.

Interrogé mardi sur la manière dont les décisions concernant la disponibilité de Messi sont prises, Martino a déclaré qu’il s’agissait d’un véritable effort d’équipe.

« Dans ce cas, nous nous asseyons avec lui pour lui demander comment il se sent », a déclaré Martino. « Peut-être que d’autres joueurs prennent une décision, mais ici, nous prendrons une décision sur laquelle nous sommes d’accord.

« Ici, il y a des questions. Le joueur, le [U.S. Open Cup] finale, et ce qui vient après. Ces trois scénarios doivent être évalués ; il ne s’agit pas seulement du prochain match. Le risque est toujours là, mais nous essayons de diminuer la marge de risque. »

Ce niveau de risque, a admis Martino, sera évalué un peu différemment en raison de ce qui dépend du résultat de mercredi.

« Si ce n’était pas une finale, nous ne prendrions aucun risque, mais comme c’est une finale, il y a une chance que nous prenions ce risque », a ajouté Martino.

Martino a également ignoré toute suggestion selon laquelle l’équipe serait délibérément trop secrète concernant la situation des blessures de Messi.

« Nous n’essayons pas d’être mystérieux avec Leo. Je dis cela en toute connaissance de cause en raison de mon passage à Atlanta », a déclaré Martino. « Chaque semaine, des rapports font état de blessures et indiquent quels joueurs voyagent et ne voyagent pas. C’est une situation particulière. Et si Leo n’était pas là, nous n’en discuterions pas.

« Cela fait partie du football. Nous parlons du meilleur joueur du football et je dois donner une réponse qui pourrait affecter la structure de l’équipe rivale. Pourquoi devrais-je donner cette information si je peux la garder pour moi ?

« Nous comprenons le désir [for the fans] savoir, mais nous n’essayons pas d’être mystérieux. Nous avons une situation réelle. »

Les choses ne deviendront pas plus faciles pour Martino et sa situation avec Messi, car, à partir du match à domicile de samedi contre le New York City FC, Miami sera confrontée à une nouvelle période de congestion sévère, avec trois matchs en huit jours, alors qu’elle continue de faire pression pour une place dans les séries éliminatoires de la Coupe MLS.