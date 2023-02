Le statut de la relation de Khloe Kardashian avec Tristan Thompson révélé – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : TheCelebrityfinder/MEGA

Bon fondateur américain Khloe kardashian38 ans, s’est rendue sur Twitter le 5 février pour remettre les pendules à l’heure sur l’état de sa relation au milieu des spéculations selon lesquelles elle s’est réconciliée avec son ex, Tristan Thompson, 31. Au départ, Koko s’est rendue sur le site de médias sociaux pour avoir une séance de questions-réponses avec ses fans, et l’une d’entre elles n’a pas hésité à demander ce que tout le monde meurt d’envie de savoir ! “Qui est ton homme actuellement ? tu sais que je vais avoir les deets ! ET IL FAIT MIEUX DE TRAITER MON SISTA BIEN !!! OU AUTREMENT », l’admirateur tweeté. En réponse, Khloé écrit, “Qui a du temps pour un homme lol j’ai un bébé de 6 mois et Vrai [Thompson] et moi sommes maladivement codépendants l’un de l’autre. Ha! Je l’aime secrètement. Non mais pour de vrai…. Aucun homme en ce moment…. Il est aussi dans mes prières ha!”

Qui a du temps pour un homme lol J’ai un bébé de 6 mois et True et moi sommes maladivement codépendants l’un de l’autre. Ha! Je l’aime secrètement. Non mais pour de vrai…. Aucun homme en ce moment…. Il est dans mes prières aussi ha! 🙏🏽 — Khloé (@khloekardashian) 6 février 2023

La beauté blonde a décidé de se rendre sur Twitter pour une séance de questions-réponses avec ses 30,6 millions de followers dimanche soir depuis qu’elle a été MIA des médias sociaux pendant un moment. “Vous me manquez. Je suis désolé d’avoir été absent récemment. La vie a été vie et je ne suis pas là pour ça. Mais je voulais dire bonjour à mes bébés », Koko écrit. Le forum en ligne a eu lieu juste un jour avant le mois anniversaire du décès de la mère de Tristan le 6 janvier. Comme beaucoup le savent, la mère de l’athlète, Andréa Thompsonest décédé le mois dernier des suites d’une crise cardiaque, comme le rapporte TMZ.

Non seulement le joueur de 38 ans a été repéré aux côtés de Tristan pour le soutenir pendant cette période difficile, mais le reste de la famille KarJenner l’a fait aussi. Plus tôt, le 15 janvier, ses sœurs, Kim Kardashian42, et Kylie Jenner25 ans, ainsi que leur mère, Kris Jenner, 67 ans, ont été repérés à Toronto pour les funérailles d’Andrea. Et quelques jours plus tard, le 23 janvier, Khloe s’est rendue sur Instagram pour partager un hommage doux-amer à la mère de quatre enfants décédée. “J’évite ça… Éviter d’accepter cela est réel. J’ai tellement de choses à dire mais rien du tout… J’ai tellement d’émotions et je me sens toujours engourdi », a commencé la légende de Khloe. “La vie peut parfois être brutalement injuste et cela a été l’un des moments les plus difficiles de tant de nos vies. Mais en même temps, je me sens béni d’avoir eu la chance d’avoir quelqu’un qui rend les adieux si incroyablement difficiles.”

De plus, au milieu de la période de deuil de Tristan, de nombreux détectives en ligne ont émis l’hypothèse que les fiers parents auraient peut-être ravivé leur romance au milieu de la mort d’Andrea. Le 18 janvier, une source proche de la famille Kardashian a déclaré HollywoodLa Vie que recommencer la romance n’est pas dans les cartes pour Khloe et Tristan. “Khloe connaît ses amis et certains membres de sa famille pensent qu’elle se réconciliera avec Tristan et fera un autre essai, mais il n’y a rien de vrai là-dedans”, a déclaré l’initié. Puisque Khloe a remis les pendules à l’heure dimanche, on peut dire sans risque de se tromper que, pour l’instant, l’initié avait raison.

Comme les lecteurs le savent, l’ancien couple de célébrités est sorti de temps en temps depuis 2016. Au cours de leur relation, ils ont accueilli leur fille, True, en 2018, puis ont accueilli un fils, dont le nom est inconnu, début août 2022. Khloe a pris fin sa relation avec la femme de 31 ans après qu’il a été révélé qu’il avait secrètement engendré un fils avec une autre femme en 2021. Il a été révélé que Tristan avait trompé la mère de deux enfants, avec Maralee Nicholsqui a donné naissance à un bébé Théo en décembre 2021. Khloe se concentre maintenant sur son entreprise et ses enfants après leur séparation.

