Le statut de la police de la moralité iranienne n’est pas clair après un commentaire sur la “fermeture”

LE CAIRE (AP) – Un législateur iranien a déclaré dimanche que le gouvernement iranien « prête attention aux véritables demandes du peuple », ont rapporté les médias d’État, un jour après qu’un haut responsable a suggéré que la police de la moralité du pays, dont la conduite a contribué à déclencher des mois de manifestations, a été fermée. vers le bas.

Le rôle de la police des mœurs, qui applique les lois sur le port du voile, a fait l’objet d’un examen minutieux après qu’un détenu, Mahsa Amini, 22 ans, est décédé en détention à la mi-septembre. Amini avait été détenu pour avoir prétendument violé les codes vestimentaires stricts de la République islamique. Sa mort a déclenché une vague d’agitation qui s’est transformée en appels à la chute des dirigeants cléricaux iraniens.

Le procureur général iranien Mohamed Jafar Montazeri a déclaré samedi que la police des mœurs “avait été fermée”, a rapporté l’agence de presse semi-officielle ISNA. L’agence n’a pas fourni de détails et les médias d’État n’ont pas fait état d’une telle prétendue décision.

Dans un rapport publié dimanche par l’ISNA, le législateur Nezamoddin Mousavi a signalé une approche moins conflictuelle envers les manifestations.

“Tant l’administration que le parlement ont insisté sur le fait que prêter attention à la demande du peuple qui est principalement économique est le meilleur moyen de parvenir à la stabilité et de faire face aux émeutes”, a-t-il déclaré, à l’issue d’une réunion à huis clos avec plusieurs hauts responsables iraniens, dont le président Ebrahim Raisi.

Mousavi n’a pas abordé la fermeture signalée de la police des mœurs.

L’Associated Press n’a pas été en mesure de confirmer le statut actuel de la force, créée en 2005 avec pour tâche d’arrêter les personnes qui violent le code vestimentaire islamique du pays.

Depuis septembre, on a signalé une baisse du nombre d’agents de la police des mœurs dans les villes iraniennes et une augmentation du nombre de femmes marchant en public sans foulard, contrairement à la loi iranienne.

Montazeri, le procureur en chef, n’a fourni aucun autre détail sur l’avenir de la police de la mortalité ou si sa fermeture était nationale et permanente. Cependant, il a ajouté que le système judiciaire iranien « continuera de surveiller le comportement au niveau communautaire ».

Dans un rapport de l’ISNA vendredi, Montazeri aurait déclaré que le gouvernement était en train de revoir la loi sur le port obligatoire du hijab. “Nous travaillons rapidement sur la question du hijab et nous faisons de notre mieux pour trouver une solution réfléchie pour faire face à ce phénomène qui fait mal au cœur de tout le monde”, a déclaré Montazeri, sans donner de détails.

L’annonce de samedi pourrait signaler une tentative d’apaiser le public et de trouver un moyen de mettre fin aux manifestations au cours desquelles, selon des groupes de défense des droits, au moins 470 personnes ont été tuées. Plus de 18 000 personnes ont été arrêtées lors des manifestations et de la violente répression des forces de sécurité qui a suivi, selon Human Rights Activists in Iran, un groupe surveillant les manifestations.

Ali Alfoneh, chercheur principal à l’Arab Gulf States Institute à Washington, a déclaré que la déclaration de Montazeri sur la fermeture de la police des mœurs pourrait être une tentative de pacifier les troubles intérieurs sans faire de réelles concessions aux manifestants.

”La classe moyenne laïque déteste l’organisation (police de la moralité) pour avoir restreint les libertés individuelles”, a déclaré Alfoneh. D’un autre côté, la « classe défavorisée et socialement conservatrice n’apprécie pas qu’elle s’abstienne commodément d’appliquer la législation sur le hijab » dans les quartiers les plus riches des villes iraniennes.

Interrogé sur la déclaration de Montazeri, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amirabdollahian, n’a donné aucune réponse directe. “Soyez sûr qu’en Iran, dans le cadre de la démocratie et de la liberté, qui existe très clairement en Iran, tout va très bien”, a déclaré Amirabdollahian, lors d’une visite à Belgrade, en Serbie.

Les manifestations anti-gouvernementales, qui en sont maintenant à leur troisième mois, n’ont montré aucun signe d’arrêt malgré une violente répression. Les manifestants disent en avoir marre après des décennies de répression sociale et politique, notamment un code vestimentaire strict imposé aux femmes. Les jeunes femmes continuent de jouer un rôle de premier plan dans les manifestations, retirant le foulard islamique obligatoire pour exprimer leur rejet du régime clérical.

Après le déclenchement des manifestations, le gouvernement iranien n’avait pas semblé disposé à tenir compte des demandes des manifestants. Il a continué à réprimer les manifestants, notamment en condamnant à mort au moins sept manifestants arrêtés. Les autorités continuent de rejeter la responsabilité des troubles sur des puissances étrangères hostiles, sans fournir de preuves.

Mais ces derniers jours, les plateformes médiatiques de l’État iranien semblaient adopter un ton plus conciliant, exprimant une volonté de s’attaquer aux problèmes du peuple iranien.

Jack Jeffery, l’Associated Press