La santé de la Grande Barrière de Corail d’Australie, l’écosystème de récifs coralliens le plus étendu et le plus spectaculaire du monde, est dans un état critique et alors que le changement climatique aggrave les eaux dans lesquelles il se trouve, a déclaré un groupe international de conservation.

Le site du patrimoine mondial au large de la côte nord-est de l’Australie a perdu plus de la moitié de ses coraux au cours des trois dernières décennies.

Le blanchissement du corail en 2016, 2017 et 2020 a encore endommagé sa santé et affecté ses populations animales, d’oiseaux et marines, a déclaré l’Union internationale pour la conservation de la nature dans un rapport.

Un tel blanchiment se produit lorsque l’eau plus chaude détruit les algues dont le corail se nourrit, le blanchissant.

Le syndicat a fait passer le statut du récif à critique et s’est détérioré sur la liste de surveillance.

Certaines activités qui la menacent, comme la pêche et le développement côtier, peuvent être traitées par les autorités de gestion, a déclaré le syndicat.

« D’autres pressions ne peuvent être abordées au niveau du site, comme le changement climatique, qui est reconnu comme la plus grande menace », a-t-il déclaré.

Les progrès dans la protection du récif dans le cadre d’un plan de durabilité à long terme jusqu’en 2050 ont été lents et il n’a pas été possible d’arrêter son déclin, a-t-il déclaré.

Les populations de tortues – y compris les tortues caouannes, les tortues imbriquées et les tortues vertes du Nord – ainsi que le requin-marteau festonné, de nombreuses populations d’oiseaux de mer et peut-être certaines espèces de dauphins sont en déclin.

Cependant, les efforts pour protéger le récif se multiplient. HSBC et le gouvernement du Queensland ont annoncé en octobre qu’ils achèteraient des « Reef Credits », une unité échangeable qui quantifie et valorise les travaux entrepris pour améliorer la qualité de l’eau s’écoulant sur le récif.

Comme pour le marché de la compensation carbone, qui encourage la réduction du dioxyde de carbone de l’atmosphère, le programme paie les propriétaires fonciers pour une meilleure qualité de l’eau.