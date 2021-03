NATIONS UNIES (AP) – La vice-présidente américaine Kamala Harris a déclaré au principal organe mondial de l’ONU qui lutte pour l’égalité des sexes que «le statut de la femme est le statut de la démocratie» et que l’administration Biden travaillera pour améliorer les deux.

La première vice-présidente américaine a cité la défunte première dame des États-Unis, Eleanor Roosevelt, qui a présidé le comité de rédaction de la Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en décembre 1948, disant: «Sans égalité, il ne peut y avoir de démocratie.»

Harris a déclaré dans un discours virtuel à la réunion annuelle de la Commission des Nations Unies sur la condition de la femme que l’exclusion des femmes dans la prise de décision – son objectif cette année – est «un marqueur d’une démocratie imparfaite», soulignant que leur participation «renforce la démocratie. »

Mais elle a averti que la démocratie est «de plus en plus mise à rude épreuve», avec «un déclin troublant de la liberté dans le monde» au cours des 15 dernières années, et les experts ont déclaré que l’année écoulée «a été la pire jamais enregistrée pour la détérioration mondiale de la démocratie et de la liberté. . »

L’administration Biden s’est engagée à défendre «les valeurs démocratiques» de la Déclaration universelle des droits de l’homme, a déclaré Harris, «et nous croyons fermement que, lorsque nous travaillons ensemble à l’échelle mondiale, nous pouvons réaliser la vision qui s’y trouve».

La décision de demander à Harris de prononcer le discours américain a marqué un pas en avant par rapport à la représentation de niveau inférieur de l’administration Trump aux réunions de la commission, et reflétait l’engagement du président Joe Biden à augmenter le nombre de femmes dans les postes de décision les plus élevés et au multilatéralisme après «l’Amérique de son prédécesseur». Première »politique.

Harris a déclaré que les États-Unis renforçaient leur engagement avec les Nations Unies et le système international dans son ensemble, soulignant leur réengagement avec l’Organisation mondiale de la santé des Nations Unies, rejoignant le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies et revitalisant leur partenariat avec ONU Femmes «pour aider à autonomiser les femmes dans le monde entier. . »

La directrice exécutive d’ONU Femmes, Phumzile Mlambo-Ngcuka, lors de la réunion d’ouverture de la commission de lundi, a cité un certain nombre de développements positifs, notamment l’augmentation du nombre de femmes ministres aux États-Unis de 17% en 2020 sous l’ancien président Donald Trump à 46% dans le cabinet de Biden, « Un sommet historique. »

Harris a souligné d’autres signes de progrès: plus de femmes que d’hommes votant à chaque élection présidentielle au cours des 56 dernières années, plus de femmes que jamais auparavant au Congrès américain, plus de femmes chefs de famille, les femmes devenant les principaux décideurs locaux, étatiques et nationaux. gouvernements, et Biden a nommé la semaine dernière des femmes à la tête de deux des 11 commandements de combat militaires américains.

Mais elle a déclaré que la pandémie COVID-19 «a menacé la sécurité économique, la sécurité physique et la santé des femmes partout dans le monde».

Lorsque les femmes font face à des obstacles à des soins de santé de qualité, s’inquiètent de la nourriture pour leur famille, vivent dans la pauvreté, sont plus vulnérables à la violence sexiste et sont touchées de manière disproportionnée par les conflits et le changement climatique, a déclaré Harris, il est plus difficile pour elles la prise de décision. »

«Ce qui, à son tour, rend encore plus difficile la prospérité des démocraties», a-t-elle déclaré.

Néanmoins, Harris a souligné l’engagement de l’administration Biden à améliorer la démocratie et l’autonomisation des femmes – et dans un autre renversement de l’ère Trump à «établir un partenariat avec vous tous dans les jours et les années à venir».

«En regardant autour du monde, je suis inspirée par les progrès qui sont réalisés», a-t-elle déclaré. «Et je suis fier d’annoncer que, bien que les États-Unis aient encore du travail à faire, nous aussi faisons des progrès – et que les femmes renforcent notre démocratie chaque jour.»