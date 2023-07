La star de « Chrisley Knows Best », Todd Chrisley, a affirmé par l’intermédiaire de son avocat qu’il avait été « exclu » et que son « statut de célébrité » avait conduit à des mauvais traitements en prison.

Todd et son épouse Julie Chrisley purgent actuellement leur peine combinée de 19 ans dans des établissements distincts du Kentucky et de la Floride. Chacun s’est présenté à la prison le 17 janvier après avoir été reconnu coupable de fraude bancaire fédérale et d’évasion fiscale.

« Todd Chrisley a été pointé du doigt en référence au non-traitement de sa demande de Cares Act », a déclaré l’avocat du couple, Jay Surgent, à Fox News Digital. « Quelqu’un a été autorisé à prendre une photo de lui pendant qu’il dormait, et c’est le résultat de son statut de célébrité. »

« Les conditions de vie sont horribles, et on m’a rapporté qu’il y avait un serpent venimeux qui s’était introduit dans la cellule de Julie et qui devait être embolisé et retiré », a-t-il déclaré. « A ce jour, elle est assise à une température de 100 degrés sans climatisation, et personne ne semble s’en soucier. »

Pendant ce temps, « Todd n’a pas de climatisation, les conditions de plomberie sont mauvaises, il y a de la moisissure et des champignons partout, et encore une fois, personne ne semble s’en soucier », a expliqué Surgent. « Todd faisait une demande en vertu de la loi CARES, qui n’a délibérément pas été traitée administrativement pour lui-même ainsi que pour les autres détenus. »

Les enfants du couple ont d’abord fait des allégations de « traitements inhumains » de leurs parents lors d’un épisode du podcast de Savannah Chrisley, « Unlocked with Savannah Chrisley ». Ils ont également affirmé que les stars de « Chrisley Knows Best » n’avaient pas de climatisation et avaient rencontré des serpents venimeux.

« Non s—… Je me fiche que vous ayez tué quelqu’un, si vous êtes dans un établissement gouvernemental, vous devriez avoir la climatisation. Comme si c’était juste ridicule », a déclaré Chase Chrisley en parlant de l’environnement « cauchemar ». .

« La climatisation est la moindre des choses. Chaque fois que vous avez de la moisissure noire, de l’amiante, de la peinture à base de plomb, des serpents », a poursuivi Savannah.

« Ce n’est pas » Fear Factor « », a répondu Chase avant que Savannah n’intervienne, « Je veux dire, Chase, c’est la prison, donc nous n’allons pas rester assis ici et agir comme si cela devait être les Four Seasons. »

Un porte-parole du Bureau fédéral des prisons a déclaré à Fox News Digital que la sécurité est l’une de leurs « priorités absolues », mais n’a pas voulu commenter « les conditions de détention de tout adulte spécifique en détention ».

Todd a été condamné à 12 ans de prison et Julie à sept ans, après avoir été initialement inculpée en août 2019 pour fraude bancaire et évasion fiscale. Ils effectueront chacun 16 mois de probation après la fin de leur peine de prison.

Les condamnations de Julie comprenaient un complot en vue de commettre une fraude bancaire, une fraude bancaire, une fraude fiscale et un complot en vue de frauder les États-Unis. Elle a également été accusée de fraude électronique et d’entrave à la justice. Elle s’est présentée au camp satellite à sécurité minimale de l’installation BOP de Lexington, a confirmé une source à Fox News Digital.

Todd a été reconnu coupable de complot en vue de commettre une fraude bancaire, de fraude bancaire, de fraude fiscale et de complot en vue de frauder les États-Unis. Il s’est enregistré dans un établissement à sécurité minimale, Federal Prison Camp Pensacola.

Les procureurs avaient affirmé que les Chrisley avaient soumis de faux documents aux banques lors de la demande de prêt et que Julie avait spécifiquement soumis de faux rapports de crédit alors qu’elle tentait de louer une maison en Californie.