Le statut de Biles incertain au retour de la gymnastique

Les États-Unis ont l’occasion d’être le premier pays à réitérer leur médaille d’or au saut de cheval individuel féminin depuis la Roumanie il y a 25 ans.

Le pays a terminé à égalité pour la première fois en 1992 et l’a ensuite remportée en 1996. Jade Carey semble être la favorite pour devenir la deuxième gymnaste américaine consécutive à remporter l’épreuve alors qu’elle s’est qualifiée deuxième. Simone Biles, qui a remporté l’or à Rio et s’est qualifiée avec 0,017 point d’avance sur Carey, sautera les finales au saut de cheval et aux barres asymétriques.

Les twists de Biles ont émergé sur le saut de cheval lors de la finale du concours multiple par équipe, obligeant le quadruple médaillé d’or à se retirer de la compétition. Si elle ne concourt pas dimanche, MyKayla Skinner, qui s’est qualifiée quatrième, sera la remplaçante de Biles.

Comment regarder

Toutes les heures sont orientales

CNB : 8h45 à 2h du matin

ETATS-UNIS: Couverture de 24 heures

CNBC : Couverture de 24 heures

NBCSN : Couverture de 24 heures

Chaîne olympique : Couverture de 24 heures

Chaîne de golf : 11h30 à 20h

Paon: de 4h à 11h

Les plus grands événements

Toutes les heures sont orientales

18h30: Golf – Partie par coups individuelle masculine, ronde 4 (Golf Channel)

20h : Athlétisme – qualifications et finales de l’événement (NBC et États-Unis)

20h : Beach-volley – Matchs masculins et féminins des huitièmes de finale (NBC et NBCOlympics.com)

20h : Rugby – finale femmes Rejouer (CNBC)

21h : Courses de BMX : finales hommes et femmes freestyle (CNBC)

21h30: Natation (finales) – 50 mètres nage libre hommes, 50 mètres nage libre femmes, 1500 mètres nage libre hommes, relais 4×100 mètres quatre nages femmes, relais 4×100 mètres quatre nages hommes (NBC)

2h du matin : Tennis – finale simple messieurs (Olympic Channel)

2h du matin : Plongeon – finale tremplin 3 mètres femmes (USA)

4h du matin : Gymnastique – finales par épreuve (Peacock et NBCOlympics.com)

4h du matin : Athlétisme – demi-finales et finales (NBC, Peacock et NBCOlympics.com)

8h30 : Volleyball : hommes américains contre l’Argentine (NBC et NBCOlympics.com)

