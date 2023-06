Le statut d’arrosage extérieur d’Algonquin est passé à « pair/impair » – Shaw Local

À compter du lundi 5 juin, le village d’Algonquin a changé ses restrictions d’arrosage extérieur en « pair/impair ».

Cette restriction indique les jours pairs/impairs pour l’arrosage du paysage extérieur avant 9 h et après 18 h. Les adresses paires ne peuvent arroser que les jours civils pairs et les adresses impaires ne peuvent arroser que les jours civils impairs. Ces règlements font partie d’un programme continu de conservation de l’eau visant à préserver les ressources en eau.

Le village reconnaît l’importance d’une gestion durable de l’eau, ont déclaré les responsables, car Algonquin et les communautés voisines dépendent des aquifères souterrains pour leur approvisionnement en eau potable. En mettant en œuvre ces restrictions d’arrosage, l’eau est utilisée de manière efficace et responsable, en protégeant les sources d’eau pour les générations présentes et futures.

Pour rester à jour sur l’état du système d’eau, les résidents peuvent se référer aux panneaux affichés sur les rues principales du village ou à algonquin.org/waterstatus. De plus, le village peut être joint au 847-658-2700 pour toute demande concernant le programme de conservation de l’eau.