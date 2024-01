« Le statu quo » pour le marché de l’art contemporain, avec des risques de nouveau ralentissement

Après une année inégale, la plupart des experts interrogés par la société de données et d’analyse londonienne ArtTactic s’attendent à ce que le marché mondial de l’art contemporain reste sensiblement le même en 2024.

Il y a « un sentiment de statu quo », déclare Lindsay Dewar, responsable de l’analyse chez ArtTactic. Les personnes interrogées semblent dire : « Nous ne pensons pas que ça va être mauvais, nous ne pensons pas que ça va être bon, nous avons juste besoin de passer encore un an », dit Dewar.

Dewar a ressenti ce sentiment de manière anecdotique lors de la soirée d’ouverture de la London Art Fair cette semaine, qui a été « toujours aussi chargée », dit-elle. « Des transactions et des accords avaient lieu. » Un concessionnaire qui participait à une table ronde avec elle a déclaré : « Je vais faire exactement la même chose cette année que l’année dernière, et nous allons voir ce qui se passe. »

Les perspectives pourraient toutefois changer radicalement, en fonction de l’issue des guerres et des conflits en Ukraine et au Moyen-Orient, et de la manière dont le monde fait face à des conditions économiques difficiles, a découvert ArtTactic dans son enquête.

Parmi les experts participants, 79 % ont déclaré que l’incertitude géopolitique « est le plus grand défi auquel le marché de l’art est confronté cette année », et 77 % craignent que des taux d’intérêt élevés, une inflation persistante et un ralentissement de la croissance économique ne nuisent à la reprise.

“Nous pourrions connaître une année mouvementée, principalement alimentée par des facteurs externes échappant au contrôle du marché de l’art”, a déclaré le fondateur d’ArtTactic, Anders Petterson, dans le rapport. Il a toutefois ajouté que « le marché de l’art a fait preuve de résilience auparavant et que, pour certains, le ralentissement de l’année dernière pourrait offrir une opportunité de réintégrer le marché de l’art, alors que les attentes en matière de prix s’alignent sur une nouvelle réalité ».

L’enquête est basée sur les réponses de 124 spécialistes des ventes aux enchères, collectionneurs, revendeurs, conservateurs et autres experts du marché interrogés plus tôt ce mois-ci. ArtTactic mène l’enquête chaque année depuis janvier 2010.

L’année dernière, les personnes interrogées étaient plus optimistes quant à une augmentation des ventes cette année, 37 % des personnes interrogées s’attendant à une légère hausse, contre seulement 20 % cette année. La grande majorité des experts en art (68 %) s’attendent à ce que les ventes restent stables cette année, contre 47 % qui le pensaient l’année dernière.

En creusant plus profondément, l’enquête a révélé que les experts étaient légèrement plus optimistes quant au marché secondaire qu’au marché primaire de l’art contemporain. Même si 38 % des experts étaient négatifs quant aux performances futures du marché secondaire, 36 % étaient neutres et 27 % positifs. Pour le marché primaire, 34 % étaient négatifs, mais 47 % étaient neutres et seulement 19 % étaient positifs.

Les personnes interrogées étaient les plus optimistes quant à la performance potentielle des œuvres des artistes d’après-guerre cette année, 45 % d’entre elles s’attendant à des résultats positifs. Les experts se montrent plus neutres sur l’avenir des œuvres d’artistes de premier ordre (55% exprimant un point de vue neutre) et des artistes contemporains confirmés (51%).

Quant aux œuvres des jeunes artistes contemporains (moins de 45 ans), catégorie qui a chuté de 43,3% l’année dernière, les experts sont partagés, 34% s’attendant à des résultats négatifs cette année et le même pourcentage s’attendant à des résultats positifs.

Les résultats suggèrent « une perspective neutre à positive » pour le secteur, indique le rapport. « Avec l’arrivée d’un plus grand nombre de jeunes acheteurs sur le marché de l’art, nous nous attendons à ce que l’intérêt et la demande pour une jeune génération d’artistes se maintiennent. »

L’appétit des collectionneurs asiatiques est un facteur important pour la future représentation des œuvres de jeunes artistes contemporains. Selon ArtTactic, 39,2 % des ventes dans cette catégorie l’année dernière ont été réalisées par des acheteurs de Hong Kong, un pôle artistique majeur de la région. Ces ventes pourraient être freinées par le ralentissement économique en Chine. Le Fonds monétaire international prévoit que l’économie chinoise connaîtra une croissance de 4,6 % cette année, contre 5,2 % en 2023.

Parmi les experts interrogés, 55 % pensent que le marché de l’art chinois va encore s’affaiblir cette année, et seulement 17 % s’attendent à un rebond. L’impact sur le marché de l’art au sens large pourrait être important dans la mesure où les acheteurs chinois, et plus largement asiatiques, représentaient 30 % des enchères pour des œuvres évaluées à 1 million de dollars ou plus au premier semestre de l’année dernière, a déclaré ArtTactic.

“Une baisse de la demande pourrait avoir un impact significatif sur le marché haut de gamme, qui représente environ 75 % des ventes du marché des beaux-arts chez Christie’s, Sotheby’s et Phillips”, a déclaré la société.

La contraction va probablement se poursuivre tout en haut du marché, « où les gens sont un peu plus méfiants, et où il faut avoir le bon acheteur et le bon vendeur pour réaliser ce genre de transactions », dit Dewar.

Comme ce fut le cas l’année dernière, elle s’attend à ce que les vendeurs continuent de gérer les attentes afin de pouvoir conclure des affaires, car les collectionneurs sont toujours prêts à acheter au juste prix. Les vendeurs « veulent effectuer des transactions et sont prêts à baisser le prix si c’est ce qu’il faut », explique Dewar.

L’année dernière, le point positif du marché des enchères a été en fait celui des œuvres à bas prix, rachetées par de nouveaux acheteurs plus jeunes. Les ventes d’œuvres d’art d’une valeur inférieure à 50 000 dollars ont augmenté de 10,3 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 140,4 millions de dollars, et le nombre de lots vendus a augmenté de 21,6 % pour atteindre plus de 9 100 œuvres.

Les experts sont toutefois divisés sur l’avenir de ce segment pour 2024, avec 38 % s’attendant à un résultat positif et 41 % à un ralentissement, a indiqué ArtTactic.

“Alors que le marché de l’art haut de gamme s’est affaibli en 2023, il existe un risque que le sentiment de faiblesse du marché commence à se répercuter sur les segments de prix inférieurs”, a déclaré la société. Néanmoins, les experts sont optimistes quant au marché des éditions limitées et des tirages, qui ont tendance à être proposés à des prix inférieurs. Parmi les personnes interrogées, 34 % ont une vision positive de ce segment, contre 33 % l’année précédente.

En tant que secteur sous-évalué, l’imprimerie et l’édition pourraient présenter une opportunité cette année, estime Dewar. « Lorsque le haut de gamme est en perte de vitesse, les gens commencent à tourner leur attention vers le bas de gamme du marché et vers les sections imprimées », dit-elle.

Parmi les perspectives les plus positives du rapport figurent les perspectives de l’art féminin. Les ventes d’œuvres d’artistes féminines ont augmenté de 10,5 % l’an dernier pour atteindre près de 788 millions de dollars. Cela représente 14,4 % des ventes totales, contre 9,5 % en 2022, a déclaré ArtTactic.

Les perspectives sont bonnes en partie grâce à une série de grandes expositions dans les musées et les galeries prévues cette année, notamment « Women Artists in Britain, 1520-1920 », jusqu’en mars à la Tate de Londres et Mary Cassat au Philadelphia Museum of Art de Londres. Peut.

“Cette année offre de nombreuses opportunités de découvrir et de revisiter une génération plus âgée de femmes artistes, qui ont été largement négligées par le marché jusqu’à présent”, indique le rapport.