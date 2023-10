CHESTER, Pennsylvanie (AP) — Les Eagles et la NFL pourraient encore être les favoris sportifs à la Calvary Baptist Church, juste à l’extérieur de Philadelphie. Mais beaucoup ici soutiennent également leurs voisins qui ont atteint l’année dernière le match de championnat de la Major League Soccer.

Leur nouvelle passion est avant tout une question de lieu : l’Union de Philadelphie joue au Subaru Park, un stade au bord du fleuve Delaware, à quelques pâtés de maisons de Calvary.

Alors que l’Union continue d’attirer des fans fidèles et d’atteindre de nouveaux sommets, les bénédictions accordées à cette église historique où Martin Luther King Jr. a fréquenté en tant que séminariste ont également augmenté.

Cela a été crucial. Comme beaucoup d’autres églises protestantes noires, Calvary Baptist a connu des difficultés économiques pendant la pandémie de coronavirus. La fréquentation a chuté, et avec elle, le financement. Mais l’église a transformé son parking pour accueillir les collectes de fonds les jours de match, avec des bénévoles de la congrégation occupant les terrains et vendant des espaces pour 15 $ par véhicule.

De nos jours, l’église récolte jusqu’à 3 000 $ par match, soit environ la moitié de ce qui est versé dans l’assiette de collecte du dimanche, a déclaré son pasteur Keith Dickens. L’afflux bienvenu d’argent supplémentaire est utilisé pour payer les services publics, les ministères et un nouveau système de haut-parleurs qui permettra à Calvary d’atteindre un public plus large en diffusant ses services en ligne.

« Cela a été une bénédiction », a déclaré Dickens, qui, lors d’un récent match, arborait fièrement une casquette de l’Union de Philadelphie. « Non seulement pour générer des fonds, mais aussi pour rencontrer et servir de nouvelles personnes. »

Partout au pays, les lieux de culte situés à proximité des stades – du Fenway Park de Boston au Lambeau Field des Packers de Green Bay – ont ouvert leurs parkings à des légions de fans.

Les églises proposant un parking à proximité des stades professionnels de football ont récemment reçu l’aide du meilleur joueur actif du monde, Lionel Messi, qui a rejoint la MLS cette année. Les 250 places de parking du Calvaire étaient pleines lorsque l’Inter Miami de Messi a affronté l’Union.

Jeffrey Scholes, co-auteur de « Religion and Sports in American Culture », a déclaré que des églises comme Calvary montrent une volonté croissante d’utiliser « des entités laïques comme le sport à des fins religieuses », notamment « poursuivant un ministère, nourrissant les pauvres, gardant les lumières allumées ». , des choses que font idéalement les églises.

Dans le passé, Scholes a déclaré que le clergé aurait pu préférer la « méthode à l’ancienne » consistant à inciter les fidèles à faire des dons tout en évitant le secteur du stationnement pour les supporters sportifs, le considérant comme trop « mondain ».

« Il y a tout simplement beaucoup plus d’ouverture à différents types de tactiques non religieuses pour remplir les fonctions nécessaires d’une église, d’une synagogue ou d’une mosquée », a déclaré Scholes.

Il offre également l’occasion de partager avec les fans l’histoire de congrégations comme Calvary, fondée en 1879 par un groupe d’Africains autrefois réduits en esclavage en quête de liberté de culte.

Lors d’un récent jour de match, des supporters arborant les couleurs bleu marine, bleu signal et or de l’Union se sont garés devant la fresque colorée du Calvaire qui rend hommage à King. Le leader des droits civiques a pratiqué son culte à l’église de 1948 à 1951, lorsqu’il fréquentait le séminaire théologique Crozer de Chester.

Chester a une histoire culturelle et industrielle remarquable, mais possède également l’un des taux de pauvreté les plus élevés de la région de Philadelphie. La ville considère le parc Subaru comme une aubaine susceptible de créer des emplois et des opportunités commerciales.

« Pour nous, si cela redonne à une cause, cela n’en sera que meilleur », a déclaré Abe Gitterman, 37 ans et juif, avant de payer les frais de stationnement. À côté de lui, ses fils de 6 et 7 ans ont montré la fresque murale et ont demandé à Lisa Lewis, préposée au stationnement et membre de l’église, s’il s’agissait du même homme dont ils avaient entendu parler à l’école. « Oui, » répondit-elle en souriant.

« Cela fait du bien », a-t-elle dit plus tard, « de leur raconter l’histoire de l’Église ».

Cela peut aussi être amusant. À Lubbock, au Texas, Leslie Cranford, paroissienne de l’église méthodiste unie de St. John’s, a déclaré que les fans de football de Texas Tech se sont retrouvés avec des camping-cars – occupant jusqu’à quatre places (10 $ chacun) – dans le parking de l’église, près de Jones des Red Raiders. Stade AT&T.

Parfois, des supporters rivaux se garent devant l’église. « Nous leur disons : nous devons vous facturer un supplément ! » » dit Cranford en riant.

Elle a introduit le programme de stationnement dans sa congrégation il y a vingt ans. Lors d’une bonne saison, ils gagnent jusqu’à 2 000 $ par match. « La diminution de la fréquentation est un problème », a déclaré Cranford. « Donc, cela nous aide à maintenir nos ministères. »

À Boston, la Christian Science Church a ouvert son parking au public en 2014. Cela inclut les fans des Red Sox qui peuvent se garer pour 30 $ – un tarif inférieur à celui plus proche de Fenway Park.

Kevin Ness, directeur des comités de publication de la Science Chrétienne, a déclaré que les revenus aident à couvrir les dépenses de fonctionnement de Christian Science Plaza, une attraction touristique populaire située au sommet du garage dans le quartier de Fenway.

« Cela permet à son tour aux contributions des membres de soutenir directement la mission de guérison mondiale de l’Église », a-t-il déclaré.

À Green Bay, Wisconsin, Bethany Church a lancé son programme de stationnement Packers en 2010.

« Nous avons pensé que ce serait une excellente voie de sensibilisation et un moyen d’obtenir des fonds pour aider à soutenir les ministères en pleine croissance », a déclaré l’assistante administrative de Bethany, Jill Connerym, par courrier électronique. L’église n’a pas de frais fixes et demande plutôt des dons, a déclaré Connery, ajoutant que « beaucoup de gens sont très généreux ».

Le stationnement des Packers aide à financer des programmes, notamment les ministères de la jeunesse, l’apprentissage en petits groupes et la modernisation des installations du bâtiment, a déclaré Connery. Le parking de l’église est souvent plein les jours de match.

« Nous sommes connus pour notre hospitalité », a-t-elle déclaré. «Nous avions un bénévole qui a commencé à conduire gratuitement Lambeau depuis notre parking à tous ceux qui ne voulaient pas parcourir à pied les 0,5 miles jusqu’au stade. Nous sommes désormais connus pour notre service de navette et nos bénévoles sympathiques.

Les églises ont également accueilli d’autres fans. La première église du Nazaréen de Nashville a offert ses parkings pour trois spectacles auxquels ont assisté des milliers de personnes au stade Nissan voisin pendant l’étape de Nashville de la tournée Eras de Taylor Swift. Le programme de stationnement (30 $ par place) est également populaire lors des matchs des Titans du Tennessee et a aidé à financer des ministères à Nashville et des missions en Haïti et au Kenya.

« Chacun de ces dollars est reversé pour aider les gens », a déclaré son pasteur principal, Kevin Ulmet. « Quand les gens entendent cela, ils adorent ça, ils disent ‘nous voulons en faire partie’. Et c’est, pour moi, la définition classique du gagnant-gagnant.

La couverture religieuse d’Associated Press reçoit un soutien grâce à la collaboration de l’AP avec The Conversation US, avec un financement de Lilly Endowment Inc. L’AP est seul responsable de ce contenu.

Luis Andres Henao, Associated Press