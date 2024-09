Le Starliner de Boeing quitte la station spatiale pour la Terre – sans ses astronautes

La capsule spatiale Starliner de Boeing s’est désamarrée pour quitter la Station spatiale internationale vendredi, des mois après sa date de départ initiale et sans les deux astronautes qu’elle transportait lors de son lancement début juin.

Selon La NASAle Starliner a quitté de manière autonome son port d’amarrage à l’ISS juste après 18 heures HE pour effectuer le voyage d’environ six heures vers une zone d’atterrissage à White Sands Space Harbor dans le désert du Nouveau-Mexique. La couverture du départ est en cours diffusé en direct.

Les astronautes de la Nasa Suni Williams et Butch Wilmore auraient dû ramener le Starliner sur Terre en juin, une semaine après son lancement. Mais des pannes de propulseurs et des fuites d’hélium ont gâché leur trajet vers la station spatiale. Au lieu de cela, ils resteront à l’ISS pour le reste de l’année et reviendront en février à bord du vaisseau spatial Dragon de SpaceX.

La Nasa a finalement décidé qu’il était trop risqué de renvoyer Williams et Wilmore à bord du Starliner. La capsule contient donc leurs sièges vides et leurs combinaisons spatiales bleues ainsi que du vieux matériel de la station.

Le premier vol d’astronaute de Boeing couronne un parcours semé de retards et de contretemps. Après le retrait des navettes spatiales de la Nasa il y a plus de dix ans, celle-ci a fait appel à Boeing et SpaceX pour le service de taxi orbital. Boeing a rencontré tellement de problèmes lors de son premier vol d’essai sans personne à bord en 2019 qu’il a dû le répéter. Le vol de 2022 a révélé encore plus de défauts et la facture de réparation a dépassé 1,5 milliard de dollars.

Le Starliner a finalement décollé dans l’espace le 5 juin depuis la station spatiale Cape Canaveral en Floride, après des lancements infructueux les 6 mai et 1er juin, entachés de problèmes et de retards antérieurs, notamment des rapports de fuites d’hélium dans le module de service.

Lors de la première tentative de lancement, un problème a été détecté au niveau d’une valve du deuxième étage, ou partie supérieure, de la fusée. Lors de la seconde tentative, un ordinateur a déclenché un blocage automatique à seulement trois minutes et 50 secondes du décollage. Ce problème a été plus tard attribué à une défaillance de l’alimentation électrique au sol dans l’un des ordinateurs de contrôle de lancement.

Même après son lancement réussi, des fuites d’hélium ont continué à perturber le vaisseau spatial. Alors que le Starliner s’approchait de l’ISS, deux fuites ont été détectées, mais la Nasa a déterminé que le vaisseau spatial restait stable.

Ce qui avait commencé comme une mission de huit jours s’est prolongé pendant trois mois après que des fuites et des propulseurs défectueux ont soulevé des problèmes de sécurité.

Cependant, les responsables de la Nasa et de Boeing ont assuré catégoriquement que les astronautes n’étaient pas bloqués et que les difficultés techniques ne menaçaient pas la mission.

« Nous reviendrons à la maison quand nous serons prêts », a déclaré Steve Stich, responsable du programme d’équipage commercial de la Nasa, lors de la conférence de presse en juillet.