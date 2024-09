Le Starliner de Boeing n’a pas eu le temps de ramener les astronautes de l’ISS

La capsule Starliner de Boeing aurait peut-être pu terminer sa mission comme prévu si le temps avait été de son côté.

Le 5 juin, Starliner a effectué son premier vol habité, un essai qui a permis aux astronautes de la NASA Suni Williams et Butch Wilmore de rejoindre la Station spatiale internationale (ISS). Le duo était censé rester dans le laboratoire orbital pendant une semaine environ, mais la NASA a prolongé leur séjour à environ trois mois pour étudier les problèmes de propulseurs survenus lors du rendez-vous de Starliner avec l’ISS.

L’agence a finalement conclu que ramener Williams et Wilmore à bord du Starliner était tout simplement trop risqué, et la capsule est donc revenue sur Terre sans équipage le 6 septembre. Son ancien équipage reviendra sur Terre en février prochain à bord d’une capsule Crew Dragon de SpaceX. Mais cette décision a été prise sous la pression du temps, a déclaré Wilmore, notant que 12 astronautes vivent et travaillent actuellement à bord de l’ISS.

Sept d’entre eux sont des astronautes de la NASA, les cinq autres travaillent pour l’agence spatiale russe Roscosmos. Six des Américains, dont Williams et Wilmore, sont à bord de la station depuis juin ou avant, ce qui représente un défi pour l’équipe de la NASA à bord de l’ISS. (Le septième astronaute de la NASA, Don Pettit, est arrivé à la station avec deux collègues russes le 11 septembre.)

« Doter la station spatiale de six personnes [NASA] « Nous avons réussi. Je pense que nous avons bien réussi ces derniers mois. Mais nous n’étions pas préparés pour un long terme. Nous avons donc dû prendre des décisions concernant le calendrier », a déclaré Wilmore lors d’un appel avec des journalistes que lui et Williams ont eu depuis l’ISS aujourd’hui (13 septembre).

« Le calendrier est arrivé à un point où nous avons dû décider si Starliner reviendrait avec nous ou sans nous ? » a-t-il ajouté. « Et nous n’avons tout simplement pas eu assez de temps pour arriver au bout de cette piste où nous aurions pu dire que nous allions revenir avec lui. Je pense que nous y serions arrivés, mais nous avons tout simplement manqué de temps. »

Wilmore a déclaré que lui et Williams étaient impliqués dans les discussions que Boeing et la NASA ont eues sur les problèmes de propulseur et les plans de retour de Starliner.

« J’ai été vraiment impressionné », a déclaré Williams à propos de ces réunions. « Il y avait beaucoup d’opinions différentes. Il y avait beaucoup de données qui arrivaient à différents moments, et beaucoup de gens essayaient de les assimiler, de les comprendre et de les exploiter. »

La capsule Starliner de Boeing est visible amarrée à la Station spatiale internationale dans cette vue agrandie d’une image capturée par le satellite WorldView-3 de Maxar Technologies le 7 juin 2024. (Crédit image : Maxar Technologies)

Williams et Wilmore ont déclaré qu’ils n’étaient pas déçus de passer tout ce temps supplémentaire dans l’espace. Les deux astronautes ont souligné que la mission Starliner était un vol d’essai, et qu’il fallait donc s’attendre à certains problèmes. Et faire face à l’inattendu fait partie intégrante du métier d’astronaute de la NASA (ainsi que de pilote d’essai de la Navy, ce qu’étaient également Williams et Wilmore).

Les deux astronautes ont déclaré que leurs familles et amis leur manqueraient pendant leur séjour orbital prolongé, mais tous deux ont souligné les aspects positifs. Williams, par exemple, a décrit l’espace comme son « lieu de bonheur ». Et elle a souligné les avantages d’un retour sur Terre par un moyen de transport différent.

« Nous sommes ravis de voler dans deux engins spatiaux différents. Nous sommes des testeurs, c’est notre métier », a déclaré Williams.

« Nous voulions mener à bien le Starliner et le faire atterrir à nouveau chez nous. Mais vous savez, il faut tourner la page et envisager la prochaine opportunité », a-t-elle ajouté. « Nous reviendrons avec une évaluation des deux engins spatiaux, et je pense que nous avons beaucoup de chance à cet égard. »