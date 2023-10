Le Starliner de Boeing fait face à de nouveaux retards et envisage désormais un lancement en avril 2024

Lorsqu’il s’agit du lancement inaugural en équipage de Starliner, on a de plus en plus l’impression que Boeing et la NASA courent après la proverbiale carotte sur un bâton. Le dernier retard repousse la première date de lancement disponible à avril 2024, un mois plus tard que prévu, dans ce qui semble être une succession sans fin de reports.

Dans le cadre d’une nouvelle étape de son voyage guindé, le lancement du premier vaisseau spatial CST-100 Starliner avec équipage de Boeing est désormais reporté au plus tôt à la mi-avril 2024, a annoncé la NASA dans un communiqué. communiqué de presse. Bien que les détails du dernier retard ne soient pas divulgués, il s’agit d’une histoire tout à fait familière, car le programme Starliner refuse de se mettre sur la bonne voie. Ce récent report est probablement lié à préoccupations récentes lié au système de parachute du vaisseau spatial et à la découverte de ruban inflammable à l’intérieur du véhicule.

Le but de cette mission, le Boeing Crew Flight Test (CFT) de la NASA, est de donner enfin au Starliner une répétition générale complète, en l’envoyant, avec les astronautes Butch Wilmore et Suni Williams, en escapade à la Station spatiale internationale pour démontrer les capacités du véhicule. et prouver qu’il dispose des éléments adéquats pour les futurs voyages en équipage vers et depuis l’orbite. CFT utilisera une fusée Atlas V de United Launch Alliance, lancée depuis la station spatiale de Cap Canaveral, en Floride, et passant environ huit jours amarrée à l’ISS.

Cependant, Boeing, qui travaille actuellement dans le cadre d’un contrat de 4,3 milliards de dollars avec la NASA depuis 2014, a a accumulé des pertes substantielles s’élevant à 1,14 milliard de dollars sur le projet en difficulté. La mission CFT, précédemment prévue à plusieurs dates, dont février 2023, avril 2023, juillet 2024 et mars 2024, a connu de nombreux reportschaque nouvelle date du calendrier faisant allusion à un éventuel décollage, pour être à nouveau retardée.

Le parcours de Boeing avec Starliner a été une route sinueuse depuis que la société visait initialement 2017 pour une utilisation opérationnelle. Lors du premier test sans équipage en 2019, Starliner n’a pas réussi à s’amarrer à l’ISS, conduisant à des tests et à un dépannage supplémentaires. En mai 2022, Boeing a entrepris le Test en vol orbital-2 (OFT-2), un deuxième vol d’essai sans équipage pour Starliner, visant à ouvrir la voie à de futurs voyages en équipage. OFT-2 n’a pas été sans tribulations, connaissant un problème de propulseur, mais Starliner a réussi à s’amarrer à l’ISS et à effectuer un retour réussi sur Terre. OFT-2 a ouvert la voie au CFT, une étape qui semble désormais perpétuellement en construction.

Un problème technique clé concerne les parachutes du vaisseau spatial, qui ont démontré une limite de charge de rupture inférieure aux prévisions. Essentiellement, si un parachute tombe en panne, les deux autres seront probablement incapables de décélérer suffisamment le vaisseau spatial pour un atterrissage en toute sécurité. Pour résoudre ce problème, Boeing a reconfiguré les « liens souples » du parachute, qui lient le parachute à la capsule. Un test de parachutage est prévu pour la mi-novembre et la livraison du parachute final est prévue pour décembre.

Le deuxième problème technique concerne des centaines de pieds de ruban inflammable, utilisé pour isoler les faisceaux de câbles, à l’intérieur du Starliner. Les ingénieurs ont signalé ce ruban comme présentant un risque d’incendie, ce qui a incité l’équipe de Boeing à en retirer une partie importante et à développer des techniques pour atténuer les dangers potentiels, parallèlement à l’application d’un ruban ininflammable supplémentaire pour mieux protéger les câblages internes.

À l’avenir, si la mission de démonstration CFT se déroule avec succès, une mission opérationnelle, PCM-1, pourrait potentiellement avoir lieu début 2025, selon la NASA. Cette mission était initialement prévu pour 2024, cela représente donc encore un autre retard. De plus, la NASA affirme qu’elle pourrait très bien utiliser un SpaceX Crew Dragon pour cette mission du début de 2025, la 10e mission commerciale de rotation d’équipage vers l’ISS.

En effet, la NASA semble s’en sortir plutôt bien en l’absence de Starliner, comptant sur SpaceX pour transporter ses astronautes vers le laboratoire orbital. Starliner, bien qu’actuellement gâché par des problèmes techniques et des retards continus, pourrait encore être un véhicule clé pour la NASA, mais nous le croirons quand nous le verrons.

