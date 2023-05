Le Star Wars Galactic Starcruiser de Disney World va fermer

Disney World’s Star Wars: Galactic Starcruiser, une expérience hôtelière de deux jours, ferme ses portes et effectuera son dernier voyage en septembre après avoir été ouvert pendant seulement plus d’un an.

L’expérience mélange des éléments des complexes hôteliers, des croisiéristes et des parcs à thème de l’entreprise dans une aventure de 48 heures dans l’espace. Présenté pour la première fois lors de l’exposition D23 de Disney en 2019, le Galactic Starcruiser, situé près de Disney World Resort, basé à Orlando, en Floride, a ouvert ses portes en mars 2022.

Le voyage coûte environ 1 200 $ par personne et par jour, les forfaits familiaux atteignant près de 6 000 $ pour l’excursion de deux jours. Cela peut être un chiffre difficile à digérer, d’autant plus que des vacances typiques de Disney pour une famille de quatre personnes peuvent coûter autant pour un voyage d’une semaine, selon les choix d’hôtel et de restaurant.

Cependant, le Galactic Starcruiser a été salué comme un rêve devenu réalité pour les fans à la recherche de l’expérience ultime de Star Wars. La balade de deux jours comprend une chambre d’hôtel, toute la nourriture et les boissons à l’exception des boissons alcoolisées et de spécialité, une excursion d’une journée au parc Hollywood Studios, un Magic Band et un service de voiturier au retour.