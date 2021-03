L’héritage culturel de la pandémie peut non seulement être des spectacles annulés, des carrières déraillées et des théâtres et des clubs fermés. Il y a aussi eu des innovations, comme l’émergence du club de comédie virtuelle. Ce qui a commencé par désespoir est devenu un nouveau genre numérique qui a attiré un public considérable dans l’habitude d’acheter des billets pour des séances de diffusion en direct dans le confort de leur foyer. Alors que les clubs commencent maintenant à rouvrir et que les bandes dessinées et les clients retournent dans leurs anciens repaires, les prochains mois seront un test clé de cette entreprise. Était-ce une mode à l’ère de la pandémie ou s’agira-t-il d’un élément durable du paysage? Lors d’un appel vidéo depuis son domicile de San Francisco, Jill Paiz-Bourque, directrice générale de RushTix, peut-être le plus grand club de comédie numérique, a fait valoir que le verrouillage ne faisait qu’accélérer une révolution déjà inévitable. «Pourquoi Netflix a-t-il éclipsé la télévision?» demanda-t-elle rhétoriquement. «C’est du streaming, illimité, mondial. Pourquoi Spotify a-t-il éclipsé la radio terrestre? C’est du streaming. C’est mondial. C’est illimité. Et c’est pourquoi la diffusion en direct avec RushTix éclipse finalement Live Nation parce que c’est du streaming, c’est mondial, c’est illimité. » Beaucoup sont sceptiques, y compris les fans qui manquent cruellement d’être entourés de rires et de stand-ups qui font écho, épuisés à jouer pour les écrans et qui préfèrent largement raconter des blagues dans la même pièce que la foule. Tout en concédant que rien ne remplace le format de la comédie traditionnelle, Paiz-Bourque a déclaré que les doutes sembleront aussi myopes que les premières moqueries de Twitter, du podcasting et de tant d’autres formes Internet désormais courantes. Elle a de bonnes raisons d’être aussi fanfaronne. L’entreprise de Paiz-Bourque, qu’elle appelle «une start-up de la Silicon Valley», vend régulièrement plus de 1 000 billets pour voir des bandes dessinées comme Sarah Silverman, Patton Oswalt et Maria Bamford. En février, elle a vendu 15 000 billets pour huit spectacles, rapportant près de 280 000 $ de revenus.

«Une fois que nous avons eu notre premier aperçu de 5 000 billets de spectacle, c’était enivrant», a déclaré Paiz-Bourque (Colleen Ballinger, la populaire YouTuber mieux connue pour «Miranda Sings», était l’artiste révolutionnaire.) Alors que la tournée reprend, Paiz-Bourque peaufine sa vision, s’éloignant d’une concentration étroite sur ces têtes d’affiche et augmentant radicalement le volume. D’ici l’été, son objectif est de produire cinq spectacles par jour, tous les jours. En d’autres termes, pour être à la hauteur du slogan apparu sur son site avant une récente émission: «Le plus grand club de comédie de la planète.» Elle a dit qu’elle ne s’inquiétait pas de la réouverture des clubs parce que «j’ai beaucoup plus de provisions qu’ils n’en ont accès.»

Au cours du prochain mois et demi, elle déploiera neuf séries interactives originales, dont des concours («Very Punny With Kate Lambert»), une émission de cuisine («Baking It Better with Tom Papa») et une de rencontres («Find Your Boo») Avec Reggie Bo »). Elle ajoute également des sous-titres codés, un forfait d’abonnement et une nouvelle technologie qui permet aux clients de se déplacer dans le «club» et d’entendre différents niveaux de rire. La vision globale est de produire de nouvelles œuvres avec des artistes émergents pendant la semaine tout en doublant les têtes d’affiche les vendredis et samedis soirs. Comment va-t-elle rivaliser lorsque les stars ont hâte de tourner et de revenir sur les scènes live? Simple, dit-elle: faites des offres de bandes dessinées «qui en valent la peine». Après avoir offert auparavant 80% des ventes de billets, elle a récemment commencé à garantir jusqu’à cinq chiffres. Elle dit que six personnages deviendront courants parmi une élite. «J’ai eu des réticences à ce sujet dès le premier jour», a-t-elle déclaré à propos de l’enrôlement de bandes dessinées. «Ensuite, vous commencez à câbler des milliers et des dizaines de milliers de dollars et ils se sont dit: je comprends.»