Le stagiaire de HBO Max blâmé pour la gaffe par e-mail trouve un énorme support en ligne

Dans la nuit du 17 juin, les 44 millions d’abonnés de HBO Max ont reçu un étrange e-mail avec comme objet « E-mail de test d’intégration n°1 » dont le corps ne contenait qu’une ligne indiquant que « ce modèle n’est utilisé que par les tests d’intégration ». Les abonnés de la société se sont tournés vers Twitter pour exprimer leur confusion, ce qui a donné lieu à de nombreux mèmes et blagues sur la prochaine série de HBO. Bientôt, Internet a été inondé de messages sur le mystérieux e-mail qui avait attiré l’attention de tout le monde et certains soupçonnaient qu’il pourrait s’agir d’un coup marketing pour une émission à venir.

J’espère que tout le monde regarde ma nouvelle émission intitulée Integration Test Email #1 bientôt disponible sur HBO Max ! Nous essayons quelque chose de nouveau avec le marketing….— Cristela Alonzo (@cristela9) 18 juin 2021

Lol s’il s’avère que la gaffe de l’e-mail HBO Max est une cascade pour une nouvelle émission intitulée Integration Test Email, alors félicitations à l’équipe marketing – Rachel Tobac (@RachelTobac) 18 juin 2021

Alors que tout le monde se grattait la tête, le service de streaming a parlé de l’erreur et a présenté des excuses pour la gêne occasionnée à ses abonnés. Dans un tweet de clarification le 18 juin, HBO Max a déclaré qu’un e-mail de test vide avait en fait été envoyé par erreur à sa liste de diffusion jeudi soir. Répondant aux blagues en ligne, ils ont affirmé qu’un stagiaire était à l’origine du clic accidentel et qu’ils les aidaient à le surmonter.

Nous avons envoyé par erreur un e-mail de test vide à une partie de notre liste de diffusion HBO Max ce soir. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée, et comme les blagues s’accumulent, oui, c’était le stagiaire. Pas vraiment. Et nous les aidons à traverser cela. ❤️— HBOMaxHelp (@HBOMaxHelp) 18 juin 2021

Le tweet a pris d’assaut Internet alors que des milliers de personnes se sont rassemblées pour soutenir le stagiaire et ont essayé de les soutenir en partageant leurs propres histoires embarrassantes d’erreurs sur le lieu de travail. Plusieurs utilisateurs se sont adressés directement au stagiaire pour leur raconter leurs propres histoires d’horreur au travail désastreuses ou hilarantes et «Cher stagiaire» est devenu une tendance en ligne à cause de certaines âmes bienveillantes.

Un utilisateur a applaudi le stagiaire pour la brillante campagne marketing et il n’a fallu que huit mots à des millions pour parler de HBO Max.

Cher stagiaire : ! Seulement 8 mots ont invoqué des millions pour discuter #HBOMax et va fort 💪— Srini Raghavan ☮ (@SriniRaghavan) 18 juin 2021

Une autre utilisatrice généreuse se souvenant de sa propre mésaventure a écrit que les humains font des erreurs et qu’il faut faire preuve de résilience contre elles.

Cher stagiaire, ça va. J’ai abandonné une base de données de prod quand j’étais ingénieur senior. Ces choses arrivent plus souvent que vous ne le pensez. Construire de bons systèmes, c’est avoir de la résilience face aux erreurs humaines. Parce que nous, les humains, faisons toujours des erreurs. — JBD ドガン (@rakyll) 18 juin 2021

Un responsable ingénieur chez Google a félicité et accueilli le stagiaire au club tout en le réconfortant en disant que tout le monde s’est cassé publiquement et que tout ira bien.

cher stagiaire, je suis responsable informatique chez Google. félicitations et bienvenue au club nous avons tous cassé des trucs publiquement. vous êtes sur le point d’aider votre équipe à en apprendre beaucoup sur leurs processus et leur technologie, ce qui rendra ces systèmes plus robustes. tout ira bien. – dominic hamon (@runtime) 18 juin 2021

Voici quelques histoires plus saines pour vous, chers stagiaires, qui pourraient vous remonter le moral si vous avez également été dans une situation similaire :

Cher stagiaire, j’utilisais mon calendrier de bureau pour noter mensuellement le début de mes règles, mais après plusieurs mois, j’ai réalisé que je prenais cette note sur un calendrier que je partageais avec tous mes collègues de l’entreprise. J’avais 37 ans. — Caissie (@Caissie) 18 juin 2021

Cher stagiaire, j’ai envoyé une fois une hotline sexuelle 1-900 comme numéro de conférence téléphonique pour le Women’s National Democratic Club, l’âge moyen des membres était d’environ 78 ans. La merde arrive. – Rae Pickett (@RaeRoca) 18 juin 2021

Cher stagiaire, j’ai déjà envoyé un e-mail à 5 ​​000 employés leur demandant de mettre à jour leurs avantages, mais je ne les ai pas mis en copie, donc des centaines de personnes ont répondu à tous, puis des centaines d’autres ont répondu à tous pour dire aux autres de ne pas répondre à tous système de messagerie électronique. https://t.co/gE8BBjtv7v– Jenny Lawson (@TheBloggess) 18 juin 2021

Que se passera-t-il si vous avez été confronté à une situation similaire comme celle-ci suivante

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici