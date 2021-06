Le stade Sushil Kumar Chhatrasal assassine les lutteurs de Delhi, les gangsters Sagar Dhankad Deepak Pehal Kishan Pehalwan

Deux jours après son arrestation dans une affaire de meurtre, le lutteur double médaillé olympique Sushi Kumar, qui a également été accusé de ses liens avec des gangsters comme Neeraj Bawania et Kala Jathedi, était de retour au stade Chhatrasal, un lieu témoin de son ascension vers la gloire. Même si Kumar était encore une fois un écueil, le stade était cette fois une scène de crime où Kumar avait été escorté par une équipe de police pour reconstituer le meurtre.

Sagar Dhankad, que Kumar aurait battu à mort, à l’intérieur du stade, dans la nuit du 4 mai, à la suite d’un prétendu conflit de propriété, est le neveu de Kala Jathedi, qui est actuellement l’un des gangsters les plus recherchés du nord de l’Inde, avec son domination sur les criminels dans au moins quatre États – Rajasthan, Haryana, Western Uttar Pradesh et bien sûr Delhi.

Lorsque Kumar était en fuite, avec une récompense en espèces de Rs 1 lakh lors de son arrestation après le meurtre, Jathedi, indigné par le meurtre de son neveu, avait menacé de mort le lutteur. Mais si l’on en croit les sources policières, Kumar avait également été soutenu par nul autre que Neeraj Bawania, un autre gangster redouté de Delhi, tristement célèbre pour ses meurtres effrontés, ses extorsions et ses enlèvements, actuellement hébergé dans la prison de Tihar.

Après avoir échappé à la police pendant 19 jours, Kumar a finalement été arrêté avec son associé Ajay, près de la station de métro Mundka, par une équipe spéciale dirigée par l’inspecteur Shiv Kumar et l’inspecteur Karmveer.

Même si les liens du lutteur ne sont pas encore officiellement établis avec le gangster, les enquêteurs ont découvert que lui et Bawania ont eu plusieurs contacts mutuels. La semaine dernière, Kumar a également été transféré à la prison de Tihar, où Bawania est hébergé, de la prison de Mandoli où il avait initialement été placé en détention judiciaire.

Les liens entre les sportifs, en particulier les lutteurs, et les gangsters de Delhi n’ont cependant rien d’étonnant à ce que la police ait rencontré dans le cas de Kumar.

Deepak Pehal alias Boxer, est un autre gangster qui figure actuellement sur la liste des victimes de la police de Delhi avec au moins quatre affaires pénales – extorsion, meurtre, agression et possession illégale d’armes – à son actif. Avant de devenir célèbre en tant qu’homme de main de Jitender Gogi, l’un des gangsters les plus recherchés de Delhi arrêté l’année dernière, Pehal, 25 ans, né à Sonipat, dans l’Haryana, était un champion de boxe junior représentant Delhi.

C’était en 2014-2015 lorsque le champion de boxe junior, qui n’avait alors que 19-20 ans, a été expulsé de l’auberge de la Sports Authority of India après avoir agressé un autre boxeur et qu’une affaire a été enregistrée contre lui. L’incident l’a éloigné de la boxe et, grâce à des contacts mutuels, il s’est rapproché du gang Gogi, à tel point que c’est Pehal qui avait déjà attaqué une équipe de police pour aider Gogi à échapper à la garde à vue. L’incident lui a fait gagner la confiance de Gogi et il est rapidement devenu son confident.

Un autre sur la liste est Anil Kumar, un powerlifter de niveau national avec six affaires pénales – dont deux tentatives de meurtre, un meurtre, des tirs sur des policiers et un enlèvement – ​​enregistrées contre lui.

Né en 1990, à Jhajjar, dans l’Haryana, Kumar a terminé ses études à Haryana puis a rejoint le Motilal Nehru College de l’Université de Delhi. C’était à la même époque, il gagnait en notoriété en tant que powerlifter de niveau national, mais a été arrêté dans une affaire de détournement de voiture et a été emprisonné. Avant d’avoir pu terminer ses études, il a dérivé vers son ganglord criminel contemporain Manoj Morkhedi et est devenu son adjudant le plus proche.

Pour sa notoriété, Kumar a même emporté une récompense en espèces de Rs deux lakh avant d’être finalement arrêté en 2014.

Outre ce trio, Irfan Chhenu et Ranveer Dhillu sont les deux autres noms qui figurent en bonne place dans cette catégorie. Alors que Dhillu, médaillé d’or aux Jeux asiatiques de 1996, a créé son propre gang à la fin des années 90, Chhenu, qui a 26 activités criminelles, avec deux meurtres, quatre vols et une tentative de meurtre, s’est également transformé en gangster. Chhenu a également été condamné en vertu de la loi draconienne MCOCA (Maharashtra Control of Organized Crime Act).

Un autre lutteur Rakesh Kumar, qui a été abattu par la police lors d’une rencontre en 2013 avait également représenté Delhi au championnat de lutte en 2008 et avait remporté une médaille de bronze. Les dossiers de la police montrent que Kumar était également associé au gang Manoj Morkhedi.

Mais lorsque les lutteurs de Delhi et leurs liens avec les gangsters sont mentionnés, Kishan Pehalwan est considéré comme le parrain des guerres de gangs de Delhi. Des toutes premières guerres de gangs auxquelles la capitale nationale a pu assister, au début des années 80, celles de Kishan Pehalwan et de ses rivaux se sont affrontées.

Lutteur devenu gangster devenu politicien, Kishan Pehalwan a à son actif 23 affaires pénales dont sept meurtres et quatre tentatives de meurtre. Lui aussi a été réservé en vertu de la MCOCA.

Les guerres de gangs entre Pehalwan et son plus grand rival Anoop, qui était aussi un lutteur et plus tard est devenu un gangster redouté, qui a commencé au début des années 80 et a continué jusqu’à la fin des années 90, a fait plus de 100 morts dans une période d’un peu moins plus de deux décennies. Tous deux appartenaient au village Dichaun Kalan à Najafgarh à Delhi et étaient autrefois amis, jusqu’à ce qu’un conflit foncier les sépare. Il s’agissait d’un morceau de terre dans le village de Dulina, Jhajjar dans l’Haryana, dont l’effet d’entraînement a conduit à de multiples meurtres à Najafgarh et dans d’autres villages de Delhi et d’Haryana, causant de lourdes pertes des deux côtés.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici