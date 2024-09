Le stade SoFi accueillera la 89e édition annuelle de l’East LA Classic, présentée par le LA Bowl, organisé par Gronk et les Los Angeles Rams

Los Angeles, CA (5 septembre 2024) – Los Angeles Unified est ravi d’annoncer la 89e édition annuelle de l’East LA Classic au SoFi Stadium, présentée par LA Bowl Hosted By Gronk et les Los Angeles Rams. Le match de football très attendu Friday Night Lights entre le lycée Theodore Roosevelt et le lycée James A. Garfield aura lieu le 25 octobre 2024.

Depuis 1925, ce match est l’un des matchs de football américain les plus acclamés et les plus suivis entre lycéens à l’ouest du fleuve Mississippi. L’East LA Classic sert de match de retour pour les deux lycées. Les Mighty Rough Riders et les Bulldogs se disputeront le trophée perpétuel et le droit de se vanter tout au long de l’année.

« Nous sommes ravis d’annoncer que l’un des matchs les plus emblématiques du Los Angeles Unified fera ses débuts au SoFi Stadium cette année », a déclaré le surintendant Alberto M. Carvalho. « Depuis 89 ans, l’East LA Classic est une pierre angulaire de l’unité ; il rassemble des anciens élèves, des employés, des étudiants et des membres de la communauté. Il y a une excitation palpable dans l’air alors que nous attendons avec impatience de voir qui remportera le trophée et gagnera le droit de se vanter cette année scolaire. Allez les équipes ! »

« Nous sommes ravis de voir cette confrontation emblématique de football débuter dans un stade aussi grandiose que la rivalité entre les deux écoles », a déclaré le Dr Rocío Rivas, membre du conseil d’administration. « Ces matchs illustrent les valeurs de tradition, de travail d’équipe et de compétition amicale, et l’organisation de l’East LA Classic au SoFi Stadium sera une expérience unique pour les équipes, leurs fans et nos communautés scolaires. »

« Le LA Bowl Hosted By Gronk a pour vocation de soutenir et d’encourager la communauté », a déclaré Adolfo Romero, directeur exécutif du LA Bowl Hosted By Gronk. « Nous sommes ravis de célébrer la culture entourant l’historique East LA Classic tout en mettant en avant les athlètes locaux du lycée James A. Garfield et du lycée Theodore Roosevelt dans notre stade de classe mondiale. »

Pour la deuxième année consécutive, les équipes de football féminin des deux écoles s’affronteront avant le coup d’envoi de l’East LA Classic. L’année dernière, au terme d’une bataille épique, les Rough Riders ont triomphé lors du tout premier match de football féminin, remportant une victoire historique en prolongation.

« Les Los Angeles Rams sont reconnaissants de pouvoir participer à l’organisation du match historique East LA Classic au SoFi Stadium », a déclaré Johnathan Franklin, directeur principal de la justice sociale et du développement du football des Los Angeles Rams. « En tant qu’ancien élève du LAUSD, je suis ravi de voir le Classic se développer alors que nous invitons les athlètes du secondaire à jouer sur le même terrain que les professionnels. Nous sommes ravis d’inclure le flag football féminin alors que nous continuons à développer l’héritage de l’un des jeux de lycée les plus emblématiques du pays. »

« En 2022, plus de 30 000 fans ont pu profiter d’un match palpitant et d’un spectacle spectaculaire à la mi-temps au Los Angeles Coliseum », a déclaré Ben Gertner, directeur du lycée Theodore Roosevelt. « Cet immense match de rivalité se déroule désormais au SoFi Stadium, l’un des plus grands stades du monde, et nous mettons en avant notre toute nouvelle compétition, le Flag Football. Achetez vos billets à l’avance et arrivez tôt au match pour voir le Flag Football Classic à 18 h. Que vous n’ayez jamais manqué un Classic ou que vous n’y soyez jamais allé, vous ne voudrez pas manquer cette célébration de la culture et de la tradition ! »

« La tradition légendaire du Classic connaîtra un nouveau chapitre historique en 2024 », a déclaré Patricia Hanson, directrice de l’école de mathématiques, de sciences et de technologie Theodore Roosevelt High School. « Je suis déjà très fière de nos élèves de Cheer, Drill, Marching Band, Mariachi et Leadership pour leur travail qui montre la fierté de l’école et de la communauté. L’athlétisme, l’innovation, l’unité et le talent des Rough Riders de nos puissantes équipes de Flag Football et de Football seront pleinement exposés le 25 octobre. Le SoFi Stadium qui accueillera le Super Bowl en 2022 n’était que l’échauffement avant le Classic. Ne le manquez pas. Achetez ces billets tôt et nous vous y verrons. »

« J’ai hâte de voir East Los Angeles sous un même toit, se battre pour le droit de se vanter », a déclaré Regina Martinez Marquez, directrice du lycée James A. Garfield. « Ce qui rend ce match spécial, c’est de voir Girls Flag montrer au monde la poussée d’adrénaline que l’on ressent en les regardant jouer. »

Le match de cette année promet d’être l’un des matchs les plus excitants de la saison pour Los Angeles Unified.

Les billets seront mis en vente le lundi 9 septembre à 10h00 via Ticketmaster.com.

Les étudiants auront la possibilité d’acheter des billets dans leurs écoles respectives à un prix réduit.

Les médias intéressés à couvrir le match peuvent contacter Jennifer Valdivia à [email protected] pour obtenir des accréditations de presse et des informations supplémentaires.

LA Bowl organisé par Gronk

LA Bowl Hosted By Gronk est un match annuel de football universitaire qui se déroule au SoFi Stadium, domicile des Los Angeles Rams et des Los Angeles Chargers, à Inglewood, en Californie. Le SoFi Stadium est la pièce maîtresse du Hollywood Park, un développement à usage mixte de près de 300 acres détenu, développé et exploité par le propriétaire/président des Rams, E. Stanley Kroenke. Détenu et exploité par Hollywood Park, LA Bowl Hosted By Gronk met en scène la sélection n°1 du Mountain West contre une ancienne équipe Pac-12, après la sélection CFP. En plus du match, LA Bowl Hosted By Gronk organise une série d’événements pour les équipes, leurs familles, les fans et les habitants locaux au cours de la semaine précédant le match, ainsi que des activités tout au long de l’année qui engagent la communauté locale. Pour plus d’informations sur LA Bowl Hosted By Gronk, y compris la billetterie, rendez-vous sur LABowlGame.com et visitez @LABowlGame sur X, Instagram et Facebook, Instagram et Facebook.

À propos des Rams de Los Angeles

Les Los Angeles Rams, équipe sportive professionnelle originelle de Los Angeles et championne du Super Bowl LVI, sont l’une des plus anciennes franchises de la National Football League et, depuis sa fondation en 1937, ont remporté quatre championnats du monde et ont envoyé 30 de leurs membres au Pro Football Hall of Fame. En tant qu’équipe sportive professionnelle, l’organisation s’engage à être un partenaire civique précieux et à servir la région de Los Angeles 365 jours par an. Les Rams jouent leurs matchs à domicile au SoFi Stadium, situé à Hollywood Park, une destination sportive et de divertissement de 298 acres développée par le propriétaire/président des Los Angeles Rams, E. Stanley Kroenke, à Inglewood, en Californie.

