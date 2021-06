Le stade Noida fait face à la colère de Twitter pour avoir utilisé la photo de Farhan Akhtar en tant que Milkha Singh

La légendaire sprinteuse indienne Milkha Singh est décédée vendredi à l’âge de 91 ans à la suite d’une bataille d’un mois contre Covid-19. Peu de temps après l’annonce de sa mort, des hommages ont commencé à affluer du monde entier, notamment des personnalités du cinéma et des stars du sport. Après sa mort, de nombreux fans ont commencé à lui soulager la vie grâce au « Bhaag Milkha Bhaag » de Rakeysh Omprakash Mehra avec Farhan Akhtar dans le rôle du « Sikh volant ». Au milieu des hommages, une photo d’une affiche d’Akhtar en tant que Singh installée au stade Noida a fait surface en ligne et a depuis fait face à des critiques sur Twitter.

La journaliste Anisha Dutta a d’abord partagé la photo et a déclaré dans sa légende: « Demanderait à @noida_authority de remplacer ces panneaux le long de la piste d’athlétisme du stade Noida par la photo du vrai Milkha Singh et non du personnage de Farhan Akhtar dans le film. »

Bientôt, les gens ont commencé à critiquer le mouvement sur la plate-forme de microblogging et ont demandé la suppression immédiate de l’affiche.

À la mort de Mandela, certains gars avaient placé une affiche de Morgan Freeman lors d’une réunion de condoléances au Tamilnadu. — Sandeep (@Sandeep47742662) 20 juin 2021

D’accord, même si vous le mettez en tenue normale. Les étoiles ne représentent que les vrais héros. Saluez les héros, les stars ont reçu de l’argent pour devenir des héros. Les vrais héros sont motivés par le dévouement, la passion et l’esprit combatif. — Rajesh Narang, (@rajeshn22) 20 juin 2021

Après le contrecoup, l’autorité de Noida a répondu en disant : « Les images ont été placées il y a de nombreuses années ; ceux-ci ont été retirés aujourd’hui et seront repeints conformément aux normes », et a même partagé une image du support d’affiche retiré.

Les images ont été placées il y a de nombreuses années; ceux-ci ont été enlevés aujourd’hui et seront repeints selon les normes pic.twitter.com/NWlHli5NFN– PDG, Autorité NOIDA #IndiaFightsCorona (@CeoNoida) 20 juin 2021

La mort de Singh est survenue quelques jours après la mort de son épouse et ancien capitaine de volley-ball national Nirmal Kaur des suites de la même maladie. Une déclaration de famille suite à son décès disait: « C’est avec une extrême tristesse que nous aimerions vous informer que Milkha Singh Ji est décédé à 23h30. le 18 juin 2021. »

Il a ajouté: « Il s’est battu avec acharnement, mais Dieu a ses voies et c’était peut-être un véritable amour et une véritable camaraderie que notre mère Nirmal ji et maintenant papa sont décédés en l’espace de 5 jours. »

