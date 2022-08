Le stade Major Dhyanchand accueillera la phase 1 de la 1ère Ligue de hockey féminin Khelo India U-16

Suite au succès de la Khelo India Women’s Hockey League (U-21) qui s’est déroulée en trois phases ici et à Lucknow plus tôt cette année, une ligue similaire pour les filles U-16 devrait débuter le 16 août au stade Major Dhyanchand de la capitale nationale. .

La phase 1 de la 1ère Ligue de hockey féminin de Khelo India (U-16) est prévue du 16 au 23 août, à laquelle participent un total de 16 équipes à travers le pays. Un total de 56 matchs seront joués dans la phase 1 et plus de 300 joueurs s’affronteront. La Sports Authority of India a alloué un total de Rs 53,72 lakh pour 3 phases de la compétition, qui comprend un prix en argent de Rs 15,5 lakh.

A LIRE AUSSI | Le premier médaillé indien du saut en hauteur au CWG garde les pieds sur terre

“C’est une autre grande étape franchie par le Khelo India et Hockey India en organisant la 1ère Khelo India Women’s Hockey League Under -16, après l’achèvement de la 1ère Khelo India Women’s Hockey League U-21 récemment”, a déclaré Piyush Kumar Dubey, ancien entraîneur, Équipe indienne de hockey masculin.

“Dans le scénario actuel, il y a beaucoup de compétitions / tournois en place uniquement pour la catégorie senior, mais, et spécialement dans le hockey féminin aux niveaux junior et sub-junior, ils n’ont pas un tel nombre de tournois et de compétitions où ils peuvent affiner, évaluer leur formation et leurs capacités. C’est pourquoi le lancement d’une telle ligue Khelo India au niveau sub-junior jouera certainement un rôle majeur à l’avenir en termes de performances et de développement global des athlètes et leur apprendra également à gérer de telles pressions de compétition », a ajouté Dubey.

Les phases 1 et 2 de la Ligue de hockey féminin Khelo India (U-16) se dérouleront sous forme de tournoi à la ronde. Le classement final des équipes sera déterminé à l’issue des 2 premières phases. La phase 3 consistera en des matchs de classement où chaque équipe jouera un minimum de 3 matchs.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici