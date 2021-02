Le stade le plus inclusif, accessible et durable de l’EPL est approuvé

L’ambitieux projet du club de football d’Everton visant à construire un stade sur le front de mer de Liverpool est sur le point de devenir une réalité après que sa demande de planification a été approuvée à l’unanimité par les autorités locales.

Les législateurs de la ville ont également approuvé mardi une demande de réaménagement du domicile actuel de l’équipe de Premier League anglaise, Goodison Park. Selon le conseil, les plans se traduiront ensemble par un investissement total de 750 millions de livres sterling (environ 1,1 milliard de dollars), qui pourrait à son tour générer jusqu’à 15 000 emplois.

Les plans du stade d’Everton à Bramley-Moore Dock, dans le nord de la ville, seront désormais envoyés à Robert Jenrick, secrétaire d’État britannique au logement, aux communautés et au gouvernement local, pour approbation. Si Jenrick donne le feu vert, les travaux pourraient commencer plus tard cette année.

S’il est construit, le stade d’Everton aura une capacité de 52 888 et utilisera une zone qui était autrefois une ruche d’activités maritimes, comme l’exportation de charbon.

Bien que l’objectif principal du stade soit d’accueillir des matchs de football, il a également été conçu pour intégrer une gamme de fonctionnalités et de technologies axées sur l’efficacité énergétique et l’environnement.

Dans une présentation au comité de planification du conseil municipal de Liverpool, qui s’est tenue virtuellement en raison de la pandémie de coronavirus, la PDG d’Everton, Denise Barrett-Baxendale, a déclaré que le développement serait « l’un des stades les plus écologiques du Royaume-Uni ».

Le géant de l’immobilier CBRE a conseillé Everton sur sa candidature. Dans un communiqué publié après l’approbation de la candidature du club, Iain Jenkinson, qui dirige l’équipe nationale de planification et de développement de CBRE, a déclaré que le développement serait « le stade le plus inclusif, accessible et durable de la Premier League ».

Les propositions pour le stade comprennent des points de recharge pour les véhicules électriques, un espace de stationnement pour les vélos, des panneaux solaires montés sur le toit et un système de stockage de batteries sur place qui serait utilisé à la place d’un générateur diesel.

En outre, il est envisagé qu’un éclairage écoénergétique «incorporerait des commandes automatiques qui répondent à la lumière du jour et à la présence humaine», tout en mettant l’accent sur la maximisation de la lumière du jour dans la structure et la réduction des gains de chaleur indésirables.

Bramley-Moore Dock est situé dans un site du patrimoine mondial et les plans du stade d’Everton n’ont pas suscité d’éloges universels.

L’Angleterre historique, par exemple, a précédemment déclaré que les plans de développement devraient être refusés en raison des dommages que cela causerait à Bramley-Moore Dock ainsi qu’au site du patrimoine mondial dans son ensemble.

Le stade d’Everton rejoindrait un nombre croissant d’arènes sportives intégrant des caractéristiques durables dans leur conception.

Aux Pays-Bas, par exemple, la Johan Cruijff Arena d’Ajax tire son énergie de plus de 4 200 panneaux solaires montés sur le toit et d’une éolienne hors site.

De retour au Royaume-Uni, 80% des déchets des jours de match à l’Emirates Stadium d’Arsenal sont recyclés, tous les déchets alimentaires étant détournés vers une usine de digestion anaérobie.