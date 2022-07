Le stade Kalinga de Bhubaneswar est la nouvelle rampe de lancement de l’Inde pour les méga événements

Bhubaneswar, la ville des temples qui ne figurait nulle part sur la carte sportive de l’Inde, est désormais devenue une destination privilégiée pour les athlètes indiens souhaitant se préparer aux événements sportifs nationaux et internationaux.

En plus d’accueillir plusieurs méga événements sportifs comme la Coupe du monde de hockey masculin en 2018 et les Championnats d’Asie d’athlétisme en 2017, l’emblématique stade de Kalinga joue un rôle central dans la préparation des athlètes aux méga événements sportifs.

Le stade Kalinga situé au cœur de Bhubaneswar est aujourd’hui reconnu comme l’un des meilleurs centres sportifs en Inde pour ses infrastructures et installations de classe mondiale.

La ville a organisé avec succès près d’une douzaine de tournois internationaux de hockey et plusieurs autres événements sportifs au cours des cinq dernières années et elle est prête à accueillir la Coupe du monde de hockey de 2023.

L’amour des gens pour le hockey et les infrastructures de classe mondiale ont fait de la ville le berceau du sport. Cependant, cela ne se limite pas au seul hockey, car le rugby, la natation et le football sont également les disciplines clés qui sont cultivées ici.

Grâce à ce modèle, Odisha a grandi et évolué pour devenir un centre sportif et est la destination préférée de différentes fédérations. Les athlètes nationaux et internationaux ont parlé de l’écosystème sportif d’Odisha.

En 2018, juste avant la Coupe du monde de hockey masculin, Odisha a pris l’initiative de soutenir et de parrainer les équipes nationales de hockey masculin et féminin pendant cinq ans, et le résultat a été vu aux Jeux olympiques de Tokyo.

Après quatre décennies, l’équipe masculine indienne a remporté une médaille (bronze), tandis que l’équipe féminine a obtenu une quatrième place historique.

Il y avait de l’euphorie dans le pays et c’était une question de fierté qu’Odisha ait joué un rôle important dans la renaissance du hockey indien. Après les Jeux olympiques, Odisha a prolongé son soutien au hockey indien de 10 ans supplémentaires.

Odisha est également le seul État à mettre en place un bouquet de centres de haute performance dans le stade dans des disciplines telles que le hockey, la natation, le football, l’athlétisme, l’haltérophilie, les sciences du sport et le badminton, en partenariat avec des entreprises de premier plan comme le groupe Tata, JSW Sports, Dépendance, entre autres.

Odisha continue de transformer son paysage sportif, responsabilisant ainsi ses athlètes. Il a créé un parcours défini d’identification des talents pour leur transition du niveau local au niveau élite. Couplé à une myriade de dispositifs sociaux, un soutien financier et des infrastructures sportives leur permettent de rester concentrés sur leur parcours sportif.

Les centres de sciences du sport du stade Kalinga, qui comprennent le centre de performance de ciblage Abhinav Bindra et le centre d’excellence de l’État de Khelo India, sont équipés de machines haut de gamme et sont dirigés par une équipe de professionnels pour aider à analyser et maximiser la performance et l’endurance. des athlètes, tant nationaux qu’internationaux.

Actuellement, les centres de haut niveau (CHP) pour le hockey, la natation, le football, l’haltérophilie, le tir, l’athlétisme et les sciences du sport sont opérationnels et le CHP de badminton sera complété dans les prochains mois. De plus, les travaux du centre d’excellence en gestion du sport battent également leur plein.

Dans le cadre du plan d’agrandissement du stade Kalinga, cinq projets sont en cours de construction, qui comprennent un court de tennis standard de la Coupe Davis, un centre de hockey de haute performance, un centre aquatique, le premier centre sportif intérieur de l’Inde et des logements pour le personnel.

Le complexe aquatique Biju Patnaik du stade Kalinga a accueilli avec succès les championnats nationaux aquatiques juniors. Il a également accueilli le camp national de water-polo au cours duquel l’équipe nationale serbe s’est engagée dans des matches amicaux. Une fois que le centre aquatique sera opérationnel plus tard cette année, ce sera une plaque tournante pour le toilettage des champions de natation de l’Inde.

Asmita Barla, capitaine de l’équipe de hockey féminine senior d’Odisha, a déclaré : « Le gouvernement d’Odisha a créé un environnement sportif merveilleux tant au niveau de l’État qu’au niveau du district. Nous résidons à l’auberge de jeunesse du stade Kalinga et nous nous entraînons sous la direction d’entraîneurs experts.

“Avec de nouvelles infrastructures pour le hockey à venir, en particulier à Sundargarh et Bhubaneswar, nous sommes sûrs d’avoir un plus grand nombre de joueurs de l’État représentant le pays.”

