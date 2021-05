Le stade international de hockey de Mohali sera officiellement renommé après l’anniversaire de la mort de Balbir Singh Senior

Le gouvernement du Pendjab a annoncé lundi que le stade de hockey international de Mohali serait dédié à Padma Shri Balbir Singh Senior, décédé l’année dernière le 25 mai après avoir lutté contre de multiples problèmes de santé. L’année dernière, il a été incinéré ici avec tous les honneurs de l’État et le ministre des Sports du Pendjab, Rana Gurmeet Singh Sodhi, avait déclaré que le stade Mohali serait renommé en l’honneur du joueur légendaire. Un an plus tard, le gouvernement a annoncé que la cérémonie officielle aurait lieu mardi.

« Mohali International Hockey Stadium sera dédié à Padma Shri @BalbirSenior lors d’une cérémonie officielle d’hommage au stade de hockey le 25 mai à l’occasion de l’anniversaire de la mort d’un sportif légendaire », a déclaré le compte Twitter du gouvernement du Punjab.

Le légendaire avant-centre laisse dans le deuil sa fille Sushbir et ses trois fils – Kanwalbir, Karanbir et Gurbir. Ses fils sont installés au Canada et il a vécu ici avec sa fille Sushbir et son petit-fils Kabir. Sushbir, ainsi que des parents proches, étaient présents aux funérailles l’année dernière.

