Le stade international de hockey Birsamunda à Rourkela sera achevé d’ici le 30 novembre

Le stade international de hockey de Birsamunda, où la Coupe du monde de hockey masculin de la FIH 2023 sera organisée le long du stade Kalinga à Bhubaneswar, sera prêt d’ici le 30 novembre, a déclaré jeudi le secrétaire en chef de l’Odisha, Suresh Chandra Mahapatra.

À la tête d’une équipe de haut niveau composée de trois membres, Mahapatra a visité le stade de hockey et le site de l’aéroport proposé dans la ville de Rourkela, et a fait le point sur l’avancement des travaux dans les deux grands projets.

Après avoir passé en revue les travaux, il a déclaré que la construction du stade international de hockey de Birsamunda et de l’aéroport en était à sa phase finale. “Nous espérons que les travaux seront terminés au stade et à l’aéroport d’ici la fin du mois”, a-t-il déclaré.

Le gazon a été posé dans le stade principal et le stade d’entraînement. Les travaux de la galerie des visiteurs et des 225 chambres d’hébergement pour les joueurs et les officiels vont être bientôt terminés, a-t-il déclaré.

Mahapatra a déclaré que des matchs de la ligue professionnelle entre des équipes de hockey indiennes et d’autres pays seraient organisés une fois les travaux terminés pour tester le nouveau gazon et le terrain d’entraînement.

Un parking moderne est en cours d’aménagement autour du stade pour accueillir un maximum de véhicules car un grand nombre de spectateurs sont attendus au stade pour assister à la coupe du monde de hockey, organisée pour la première fois à Rourkela, a-t-il précisé.

En plus de cela, des dispositions ont été prises pour l’eau potable et les toilettes à l’intérieur du stade. Des vols charters directs seront organisés par le gouvernement d’Odisha pour le déplacement fluide des joueurs de Bhubaneswar à Rourkela, a déclaré le secrétaire en chef.

Des mesures sont prises pour installer des écrans LED à des endroits stratégiques de la ville de l’acier pour les personnes qui n’ont pas pu se rendre au stade pour regarder les matchs.

L’expansion de l’aéroport de Rourkela va très vite. Les travaux d’aménagement des routes reliant le stade, la route de l’aéroport, la rocade et d’autres projets d’embellissement battent leur plein, a ajouté le secrétaire général.

La Coupe du monde masculine de hockey FIH 2023 devrait se tenir dans le stade avec le stade Kalinga ici du 13 au 29 janvier de l’année prochaine. Une vingtaine de matchs seront disputés à Rourkela.

