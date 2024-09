Le stade du Real Madrid dévoile sa façade métallique rénovée

La rénovation du stade Santiago Bernabéu sera bientôt terminée

L35 Architectes, en collaboration avec GMP Architectes et Ribas & Ribas, mène la phase finale du Real Madrid Rénovation du stade Santiago Bernabéu (retrouvez les articles précédents de designboom) ici), peaufinant les derniers détails. Le projet présente désormais une métallique façade et des améliorations intérieures, notamment des zones VIP, une circulation améliorée et une meilleure orientation grâce à un éclairage et des matériaux stratégiques. Suite à la dernière mise à jour (retrouvez la couverture précédente de designboom ici), les façades nord et est sont terminées, tandis que les travaux se poursuivent sur les côtés sud et ouest. L’accès public est opérationnel via des points d’entrée temporaires, qui seront bientôt remplacés par des systèmes permanents conformes aux normes élevées du stade. Le développement extérieur progresse, les rues environnantes étant finalisées et la place est en voie d’achèvement, offrant des connexions essentielles au métro et parking installations.



toutes les images par Miguel de Guzman

le renouvelé Real Madrid Le lieu accueillera la finale de la FIFA en 2030

À l’intérieur du stade Santiago Bernabéu, les efforts se concentrent sur l’amélioration de la circulation entre les zones clés. La rénovation a été réalisée par L35 Architects (en savoir plus) ici) avec GMP Architekten (en savoir plus ici) et Ribas & Ribas (en savoir plus ici) améliore l’éclairage, notamment dans les galeries à fort trafic, pour améliorer l’orientation et le confort. L’unification de l’agencement du stade du Real Madrid simplifie les déplacements entre les espaces, les matériaux et les couleurs distinguant clairement les différentes zones. La conception vise à créer un espace multifonctionnel, capable d’accueillir des événements de grande envergure au-delà du football, tels que des concerts internationaux et la finale de la Coupe du monde de la FIFA en 2030. L’aménagement extérieur autour du stade comprend des aménagements paysagers et des zones logistiques conçus à la fois pour l’usage public et les opérations du stade. Les rues adjacentes au stade Santiago Bernabéu sont terminées et les travaux avancent sur la place est, qui servira de nouvel espace urbain reliant le stade à la ville environnante.



L35 Architects, GMP Architekten et Ribas & Ribas dirigent la phase finale de la rénovation du stade



le projet présente désormais une façade métallique frappante et des améliorations intérieures



Des zones VIP, une circulation améliorée et une meilleure orientation sont possibles grâce à un éclairage et des matériaux stratégiques



les façades Nord et Est sont terminées