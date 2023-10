Le stade des Spurs vandalisé, le coût des dégâts dépasse les six chiffres

De nombreux actes de vandalisme ont entraîné des dégâts à six chiffres au stade Tottenham Hotspur.

Pendant la pause d’une semaine pour les compétitions internationales, un groupe de vandales a attaqué le stade des Spurs au nord de Londres, causant des dégâts au stade et à ses environs.

Cet événement s’est produit le lundi 9 octobre, au lendemain du match de NFL entre les Jaguars de Jacksonville et les Bills de Buffalo.

Même si une personne a été arrêtée, la question de savoir si cela affectera ou non le match de la NFL de ce week-end entre les Ravens de Baltimore et les Titans du Tennessee reste en suspens. On pense que Tottenham compte de nombreux fans juifs, mais le club et la police ont déclaré n’avoir trouvé aucune preuve que l’événement était lié au conflit israélo-palestinien.

Qu’a dit Tottenham ?

Bien que l’arrestation ait été vérifiée, les craintes selon lesquelles elle était motivée par l’antisémitisme ont été apaisées par Tottenham.

« Nous pouvons confirmer qu’un individu a été arrêté pour dommages criminels à la suite d’un incident survenu lundi soir. Rien n’indique que cet incident soit lié à l’antisémitisme », ont-ils déclaré dans un communiqué.

L’accusé aurait également été trouvé en possession de substances de classe B, selon la police métropolitaine. Les Spurs auraient déclaré que la facture de réparation s’élèverait à plus de 121 000 $, comme le rapporte le Daily Mail.

Quelle est l’importance du stade Tottenham Hotspur ?

L’un des meilleurs stades du monde, le Tottenham Hotspur Stadium accueille de nombreux événements sportifs majeurs. Les Spurs ne jouent dans leur nouveau stade de 1,4 milliard de dollars, construit sur l’ancien White Hart Lane, que depuis quatre ans.

Outre les matchs de football, le stade polyvalent, qui peut accueillir jusqu’à 63 000 personnes, a accueilli de tout, des concerts de musique aux matchs de la NFL à Londres. En ce qui concerne les stades de clubs, il est le deuxième derrière Old Trafford en Angleterre et le plus grand à Londres.

Pendant ce temps, le prochain match à domicile de Tottenham en Premier League aura lieu le 23 octobre contre son rival londonien Fulham.

