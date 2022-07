Le stade de Wembley a-t-il un toit ?

Le stade de WEMBLEY est l’un des sites les plus emblématiques du Royaume-Uni.

Connu comme le berceau du football anglais, le stade historique a été le théâtre de nombreuses grandes finales, dont le match des Lionnes contre l’Allemagne lors de la compétition Euro 2022 – voici tout ce que vous devez savoir sur le stade de l’Angleterre.

Wembley a-t-il un toit ?

Wembley a un toit mobile partiellement rétractable – qui a été conçu pour permettre à la surface de jeu de recevoir un maximum de lumière solaire et de ventilation.

Le toit est de plus de 11 acres – quatre des acres sont rétractables.

Il y a deux structures de toit partiellement rétractables aux extrémités est et ouest du stade, garantissant que les spectateurs sont couverts.

Le stade de Wembley ne déplace pas le toit coulissant pendant que les spectateurs sont dans le stade – ce qui signifie que ceux sur le terrain seront ouverts aux éléments anglais qu’il pleuve ou qu’il fasse beau.

Le stade de Wembley accueillera la finale de l’EURO féminin de l’UEFA le dimanche 31 juillet 2022

Angus Campbell, l’architecte en chef, a également déclaré que l’objectif était que le terrain soit au soleil pendant les matchs joués entre 15h et 17h de début mai à fin juin, lorsque la FA et la Coupe du monde se joueraient.

Et ce n’est pas rare – de nombreux stades de football n’ont pas de toits rétractables en raison des coûts de construction, de la complexité de la construction et des besoins en lumière naturelle et en air des surfaces de jeu gazonnées.

Le stade a ouvert ses portes en 2007, sur le site du stade original de Wembley – qui a été démoli en 2002 et 2003.

Où se trouve le stade de Wembley ?

Le stade de football est situé à Wembley, au nord-ouest de Londres et est le stade national de l’Angleterre et la maison du football anglais.

Et la bonne nouvelle est que le stade est facilement accessible depuis trois gares différentes : la gare de Wembley Park, la gare du stade de Wembley et la gare centrale de Wembley.

Combien y a-t-il de sièges au stade de Wembley ?

Le stade de Wembley est le plus grand site sportif du Royaume-Uni et le deuxième plus grand stade d’Europe – avec 90 000 places sans vue obstruée.

Il y a 310 places pour fauteuils roulants et 400 sièges de presse.

Les rangées de sièges, si elles étaient placées bout à bout, s’étendraient sur 54 kilomètres – et chaque siège a plus d’espace pour les jambes qu’il n’y en avait dans la loge royale de l’ancien stade.