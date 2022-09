Le stade de 675 millions de dollars que le Qatar utilisera pour la finale de la Coupe du monde de cette année a été soumis à son premier test à guichets fermés vendredi avec un match entre les champions égyptiens et saoudiens.

Soixante-douze jours après le début du tournoi, les organisateurs ont déclaré que le stade emblématique de Lusail, d’une capacité de 80 000 places, était complet pour le concert d’avant-match de la superstar égyptienne Amr Diab et le match au cours duquel Al Hilal a battu les Égyptiens Zamalek aux tirs au but après un 1-1. dessiner.

ASIA CUP 2022 : COUVERTURE COMPLÈTE | HORAIRE | RÉSULTATS

Lusail a été le dernier stade à être officiellement inauguré et Hassan Al-Thawadi, chef du comité d’organisation qatari, a déclaré que c’était “un moment émouvant”.

“C’est l’aboutissement d’un voyage de 13 ans”, a-t-il déclaré à beIN Sports.

Le stade, en forme de bol arabe traditionnel, est au cœur d’une nouvelle ville en construction au nord de la capitale du petit État du Golfe. Il accueillera 10 matches de Coupe du monde, dont la finale du 18 décembre.

Cependant, plus aucun match n’est prévu avant le début du tournoi le 20 novembre.

Le jeu était un test pour la sécurité, le système d’immigration aux frontières et le métro sans conducteur de plusieurs milliards de dollars qui supportera la pression, transportant plus d’un million de fans autour de Doha pendant la Coupe du monde.

Pour alléger la pression sur le principal aéroport international, le Qatar a rouvert cette semaine un ancien aéroport qui avait été réservé à l’usage de la famille régnante et d’autres personnalités.

Des centaines de supporters saoudiens et égyptiens ont traversé la frontière d’Abu Samra en bus, après avoir laissé leur voiture du côté saoudien.

Tous devaient demander une carte d’identité spéciale, la carte Hayya, dont tous les supporters auront besoin pour entrer au Qatar pendant la Coupe du monde.

Le système de traitement dans une tente à Abu Samra était utilisé pour la première fois. Les autorités qataries s’attendent à ce que des milliers de Saoudiens soutiennent leur équipe nationale pendant le tournoi.

“Nous sommes entrés avec seulement notre passeport et la carte Hayya”, a déclaré Muhammad Mujahid, un Égyptien vivant en Arabie saoudite. “C’était simple et bien organisé.”

“Nous espérons que c’est un début prometteur pour une bonne Coupe du monde pour tout le monde arabe”, a déclaré un autre supporter de Zamalek, Ahmed Mohi El-Din Othman.

La décision de la FIFA en 2010 d’attribuer la Coupe du monde au Qatar a été critiquée en raison du traitement réservé par la nation méga-riche aux travailleurs étrangers et à la communauté LGBTQ.

Mais le président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré que ce serait la “meilleure” Coupe du monde de tous les temps et que les fans étrangers vivraient une expérience comme un “enfant allant à Disneyland pour la première fois et voyant les attractions et les jouets”.

La FIFA affirme que 2,45 millions des trois millions de billets ont été vendus et qu’une dernière ronde de ventes en ligne aura lieu plus tard ce mois-ci.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici