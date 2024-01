Le stade de football d’Orlando change de nom

Il faudra peut-être un certain temps pour s’y habituer, mais le stade de football d’Orlando City a un nouveau nom. Jeudi, le Stade Exploria est officiellement devenu Stade Inter & Co. À l’extérieur du stade, on peut déjà voir le nouveau nom. À l’intérieur, l’importance de tout cela s’est révélée lors d’une conférence de presse. Inter & Co est une banque basée au Brésil. La banque a acheté un contrat d’un an pour que son nom soit au premier plan sur le stade. C’est un match fait au paradis du football. C’est la première fois qu’une banque ayant des racines latino-américaines détiendra les droits de dénomination d’un grand stade aux États-Unis. ” Leur région est remplie de fans de football enragés. Nous voulons développer ce genre d’expérience et de passion ici et cela a tout son sens dans le monde dans lequel nous collaborons ensemble”, a déclaré Mark Milf, propriétaire d’Orlando City et d’Orlando Pride. L’installation de 25 000 places construite en 2017 abrite l’équipe masculine de football d’Orlando City et l’équipe féminine d’Orlando Pride. “Orlando est la ville parfaite pour nous. Les Brésiliens et les Latino-Américains viennent ici pour s’amuser. Très excités, non seulement d’être les premiers, mais aussi parce que nous avons choisi le bon partenaire, la bonne ville et la bonne équipe”, Inter & Co » a déclaré le PDG Joao Vitor Menin. Avec l’union, de nouveaux avantages sont offerts aux fans, notamment de nouveaux moniteurs pour ne rien manquer et un immense mur vidéo en cours de construction. Le plan est que tout soit prêt pour le premier match à la fin du mois prochain. Le premier match de saison régulière aura lieu le 24 février lorsque Orlando City affrontera Montréal.

