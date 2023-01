Le stade Birsa Munda rejoint la liste des plus grands stades de hockey du monde

Le stade international de hockey Birsa Munda a rejoint la liste insaisissable des plus grands stades de hockey du monde. Le ministre en chef d’Odisha, Naveen Patnaik, a inauguré jeudi le stade avant la prochaine Coupe du monde de hockey. C’est le quatrième plus grand stade de hockey au monde avec une capacité de 20 000 places assises.

Le plus grand stade du monde se trouve à Lahore – National Stadium, qui a une capacité de 45 000 places. Il a accueilli la finale de la Coupe du monde de hockey de 1990.

A LIRE AUSSI | Coupe du monde FIH 2023: Odisha CM annonce Rs 1 Crore pour chaque joueur si l’Inde lève le trophée

Le deuxième sur la liste est le Chandigarh Hockey Stadium avec une capacité de 30 000 places, ce qui fait du stade Rourkela le deuxième plus grand du pays.

Le stade Weingart aux États-Unis a une capacité de 22 355 places.

Le stade et le centre d’entraînement de hockey du complexe du stade Rourkela ont été certifiés niveau 1 par la FIH, le plus élevé de sa catégorie. En hommage, le stade porte le nom du légendaire chef tribal Birsa Munda.

Odisha organise la Coupe du monde de hockey pour la deuxième fois consécutive et ils ne veulent rien négliger. Cette fois, le méga événement sportif sera organisé au Kalinga Stadium de Bhubaneswar et au Birsa Munda Hockey Stadium de Rourkela du 13 au 29 janvier.

Alors que 24 matchs seront disputés au stade Kalinga, 20 matchs auront lieu au stade Birsa Munda.

Patnaik a également inauguré des centres d’entraînement de hockey à Sundargarh, Ganjam, Sambalpur et Rourkela.

Coupe du monde FIH 2023 : Odisha CM inaugure le stade de hockey Birsa Munda à Rourkela

“C’est un moment de grande joie et de célébration pour Odisha. Non seulement nous organisons la Coupe du monde de hockey pour la deuxième fois consécutive, mais nous avons également construit le plus grand stade de hockey du monde à Rourkela », a déclaré le ministre en chef lors de l’inauguration.

“C’est la nouvelle Odisha. Je dédie ceci aux habitants de Sundargarh et aux joueurs de hockey de notre pays. Je souhaite la bienvenue à la fraternité mondiale du hockey pour venir découvrir sa grandeur », a-t-il ajouté.

Dans les années à venir, le stade de hockey Birsa Munda jouera un rôle central pour amener le hockey indien vers des sommets mondiaux, a ajouté Patnaik.

(Avec apports de l’agence)

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici