Le stade 974 de la Coupe du monde 2022 “vacille” alors que le Mexique affronte la Pologne

La Coupe du monde 2022 comprend sept stades qui n’étaient même pas construits lorsque le Qatar a remporté la candidature pour accueillir le tournoi – et peut-être le plus accrocheur est le stade 974.

Le sol est l’un des huit – dont beaucoup sont climatisés – et a attiré l’attention des fans pour son design inhabituel. Le nombre 974 fait référence au nombre de conteneurs d’expédition qui ont été utilisés dans la construction du site – d’ailleurs, le numéro à trois chiffres est l’indicatif téléphonique international du Qatar.

Le Mexique contre la Pologne est le premier match du tournoi – et le commentateur de BBC 5 Live, Matthew Upson, a déjà décrit l’atmosphère comme “vacillante” et s’est demandé si les fans mexicains se retrouveraient à atteindre des niveaux d’excitation “à l’échelle de Richter”.

Les joueurs du Mexique et de la Pologne s’alignent avant le match du groupe C de la Coupe du monde 2022 au stade 974 de Doha, au Qatar (Crédit image : Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Bien sûr, nous avons entendu parler de stades qui bougent avec une foule vorace mais “vacillante” ? C’est déconcertant, non ? Ne vous inquiétez pas – c’est parfaitement sûr (nous pensons).

La construction du stade signifie qu’en raison des conteneurs d’expédition – similaires aux sites Boxpark à Londres où vous pouvez regarder les matchs – le sol semble trembler. C’est une ambiance peut-être comme on n’en a jamais vu en Coupe du monde.

Les stades bizarres ne sont pas étrangers à un tournoi international, après tout. Qui pourrait oublier le dôme de Sapporo de 2002 ? Le stade japonais avait un toit fermé et comme le terrain n’avait ni soleil ni précipitations, il flottait à l’extérieur sur un coussin d’air entre les matches.

Le stade municipal de Braga, tel qu’utilisé à l’Euro 2004 (Crédit image : Getty)

Lors de l’Euro 2004, il y avait un stade construit dans la falaise. Le stade municipal de Braga était connu sous le nom de A Pedreira (la carrière) et a été construit lors de l’Euro 2003 avant le tournoi au Portugal. Il a été littéralement construit dans le rocher, avec seulement deux tribunes : il y avait de grands écrans de rochers derrière chaque but et le site lui-même n’accueillait que 30 000 spectateurs.

Nous sommes tous pour un stade étrange. Voyons-en plus en 2026…