Le stade 2025 des Rays de Tampa Bay n’est pas clair, mais il est peu probable qu’il s’agisse de Nashville ou de Salt Lake City : source

LOS ANGELES — La Ligue majeure de baseball et l’Association des joueurs viennent de travailler sur le dernier élément coûteux restant pour le déménagement des A à Sacramento, une surface de jeu pour lutter contre la chaleur : la MLB utilise de l’herbe, pas du gazon comme elle l’avait initialement prévu. Désormais, les deux parties peuvent parcourir une toute nouvelle liste de contrôle une fois que la MLB aura choisi un emplacement pour que les Rays de Tampa Bay puissent jouer.

La journée d’ouverture 2025 mettra en vedette la circonstance étrange où non pas une mais deux équipes de la MLB utilisent une installation atypique nécessitant des modifications pour une utilisation dans les grandes ligues. Les A prévoient de partager la maison des Sacramento River Cats Triple-A pendant au moins trois saisons, jusqu’à ce qu’ils déménagent à Las Vegas en 2028 au plus tôt. Mais on en sait beaucoup moins sur ce que feront les Rays. Leur parc habituel, Tropicana Field à Saint-Pétersbourg, en Floride, a été considérablement endommagé lors de l’ouragan Milton, et il sera injouable au moins pour le début de l’année, et peut-être pour toute la saison ou plus.

La MLB se concentre sur le besoin immédiat – un domicile pour 2025 – et la préférence de la ligue est que les Rays restent en Floride, où les entraînements de printemps et les installations des ligues mineures ne manquent pas. Deux possibilités sont le Steinbrenner Field, le centre d’entraînement de printemps des Yankees, à Tampa, et l’ancien domicile d’entraînement de printemps des Braves d’Atlanta à Kissimmee, au complexe Disney’s Wide World of Sports.

Mais la ligue a envisagé pratiquement tout ce qui est imaginable, y compris les endroits lointains. Selon une personne informée des discussions, il est peu probable que les Rays débutent en 2025 dans une ville considérée comme une destination privilégiée pour une éventuelle franchise d’expansion. Cela signifie que Nashville et Salt Lake City sont dubitatifs.

« Je pense que tout est encore sur la table en ce qui concerne le calendrier, à court et à long terme », a déclaré vendredi Tony Clark, chef du syndicat des joueurs, avant le premier match des World Series. « Je n’ai rien entendu de définitif, officiellement, de la part de la ligue à ce stade. C’est donc difficile à dire.

Les Rays prévoyaient déjà d’ouvrir un nouveau stade à Saint-Pétersbourg en 2028, mais le Tropicana Field, une installation plus ancienne, coûterait cher à réparer même pour 2026 ou 2027.

« Le plan est d’avoir un nouveau stade là-bas », a déclaré Clark. « Ce qui se passe maintenant, d’ici là, ce sera d’abord la saison 2025. Nous devrons résoudre ce problème, puis avancer en fonction de ce à quoi cela ressemble et des considérations liées à la situation approximative actuelle qui peuvent être prises en compte d’ici 2026.



Une vue aérienne du Tropicana Field prise le 10 octobre montre les dégâts subis par l’ouragan Milton. (Joe Raedle / Getty Images)

« Il existe des options, dont certaines ont fait l’objet de plaisanteries publiques, d’autres moins qui devront être revues, et nous devrons nous assurer qu’elles répondent à un niveau qui correspond à celui des ligues majeures », a déclaré Clark. dit.

Les A et les Rays ont toujours été liés en raison de leurs années de quête pour construire de nouveaux stades. Il est étrange que les Rays soient désormais l’équipe qui rejoint les A dans une existence itinérante.

« Oui, c’est peut-être une coïncidence si nous nous trouvons dans un monde où ces deux endroits sont aussi confrontés à des défis qu’ils le sont actuellement », a déclaré Clark. « Mais il suffit de dire que, où que se trouvent les acteurs en 2025, nous aurons une place à la table pour garantir que, du mieux que nous pouvons, ces normes sont à la hauteur. … Ce serait idéal que les 30 équipes soient installées hier dans un stade de baseball majeur.

Techniquement, la MLBPA n’a pas son mot à dire sur les installations que la MLB choisit d’utiliser.

«Nous n’avons pas la main sur l’établissement. Nous n’avons pas la main dans le mouvement », a déclaré Clark. « Nous participons à ce qu’on appelle la négociation des effets : comment les joueurs sont-ils affectés par la décision de la ligue ? En fin de compte, si la décision met les joueurs en danger, cela dépend de ce que signifie ce danger.

Clark a déclaré qu’en « dernier recours », le syndicat pourrait déposer un grief. La situation à Sacramento, où les joueurs pensaient fortement qu’un terrain en gazon serait trop chaud, n’a cependant pas atteint ce point.

« La possibilité très réelle de jouer sur une surface aussi chaude, aussi souvent, allait s’avérer difficile du point de vue de la santé et de la sécurité », a déclaré Clark. « Il a fallu un peu de temps pour y arriver, mais nous y sommes arrivés, et maintenant nous sommes dans un monde où nous allons tirer le meilleur parti de la situation où cette herbe sera beaucoup battue au cours de l’année, et nous Je m’ajusterai en conséquence.

« Nous n’en sommes pas arrivés au point où nous avons envisagé de déposer un grief. Nous avons simplement eu un dialogue sur ce qui nous paraissait le plus logique et avons ensuite proposé aux joueurs leurs commentaires. Nous avons donc travaillé dessus. … Vous ne démarrez pas une conversation en cherchant à avoir cette conversation (à propos d’un grief), et vous ne proposez pas cela comme un stratagème pour essayer d’arriver là où vous aimeriez arriver. Vous vous asseyez et vous avez une conversation professionnelle, et vous parcourez tous les points de données et informations dont dispose chaque partie, et vous espérez pouvoir trouver un terrain d’entente.

Avec deux équipes jouant au Sutter Health Park de Sacramento – à la fois les A et le club Triple-A des Giants de San Francisco, les River Cats – le gazon aurait probablement été l’option la plus durable. A sa place, l’herbe sera plus fraîche, mais nécessitera un entretien important.

« Le gazon apporte un niveau de défi différent », a déclaré Clark.

(Photo du haut : Bryan R. Smith / AFP via Getty Images)