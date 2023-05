Le St. Peter Community Food Pantry de Genève fête ses 40 ans – Shaw Local

GENÈVE – Le St. Peter Community Food Pantry fête ses 40 ans en mai, alors qu’il continue de servir environ 350 familles les deuxième et quatrième mercredis de chaque mois.

« Au début, nous servions 35 familles », a déclaré David LaPalomento, l’un des trois codirecteurs du garde-manger, avec Jan O’Kray et Bobbie Mulholland.

O’Kray a déclaré que pendant la récession de 2013, le garde-manger a servi jusqu’à 500 familles pendant plusieurs mois.

« Maintenant, nous traitons en moyenne un peu plus d’un millier de personnes par mois », a déclaré O’Kray.

Pouvoir aider les gens avec de la nourriture est lié à leur foi chrétienne, a déclaré O’Kray.

« Vous apprenez à connaître ces personnes en tant qu’individus et découvrez quels sont leurs problèmes et marchez dans leurs pas – et nous pouvons voir que le Seigneur est vivant avec des bénédictions », a déclaré O’Kray. « Ce n’est pas nous qui le faisons. C’est nous, les mains du Christ, qui aidons.

Environ 70% de la nourriture est livrée par la banque alimentaire du nord de l’Illinois à Genève, un semi-remorque qui dépose cinq à six palettes de produits d’épicerie, a déclaré LaPalomento. Le garde-manger achète le reste dans les épiceries locales, en particulier les produits frais.

Le garde-manger organise également des collectes de nourriture pour les aliments de base, tels que la soupe, les fruits en conserve et les haricots.

Les bénévoles Renee Spitzig (à gauche) et Cathy Wulfkuhle stockent les étagères du St. Peter Pantry à Genève le mercredi 17 mai 2023. Le garde-manger fête ses 40 ans ce mois-ci et sert désormais jusqu’à 175 familles deux fois par mois. (Sandy Bressner – [email protected])

L’église possède également un jardin de l’amitié qui fait pousser des légumes frais pour le garde-manger et les personnes qui louent les jardins communautaires de Genève font également don de leur excédent, a-t-il déclaré.

« Tous nos clients sont très soucieux de manger sainement et essaient donc d’obtenir un repas équilibré », a déclaré LaPalomento. « Et nous nous efforçons de nous assurer que toutes sortes de légumes et de groupes d’aliments entiers sont représentés sur nos étagères. »

Le garde-manger est configuré comme un magasin de choix pour les clients, sauf pendant la pandémie de COVID-19, lorsqu’ils ont fait un garde-manger au volant et distribué des aliments préemballés, a-t-il déclaré.

« Et quand COVID s’est calmé, nous avons porté des masques pendant un bon moment », a déclaré LaPalomento. « Nous avons rouvert les achats au choix des clients au printemps dernier. »

Le garde-manger est entièrement bénévole grâce à environ 50 personnes, nécessitant une assistance pour approvisionner les étagères avant les jours de distribution, et 20 à 30 personnes pendant les jours de distribution, a déclaré O’Kray.

Ces deux jours du mois, le garde-manger est ouvert le matin de 8h à 11h puis le soir de 17h30 à 19h.

Pour le 40e anniversaire, les bénévoles du garde-manger prépareront des sandwichs pour le petit-déjeuner jusqu’à environ 9 h 30 ou 10 h, a déclaré O’Kray, puis passeront aux hot-dogs et aux frites. Les bénévoles recommenceront à griller pour la distribution du soir.

Le garde-manger St. Peter fête ses 40 ans ce mois-ci et sert maintenant jusqu’à 175 familles deux fois par mois. (Sandy Bressner – [email protected])

« Tous nos bénévoles et clients pourront en profiter », a déclaré O’Kray.

Une partie de l’énoncé de mission du garde-manger est d’être une ressource pour vivre le message que Jésus a donné.

« Notre garde-manger fonctionne pour servir ceux qui en ont besoin avec gentillesse, amour et respect », déclare-t-il en partie. « Nous nous réunissons pour accomplir le message de l’évangile et traiter les autres comme nous voulons être traités. Nous passons ce temps ensemble joyeusement dans la présence de l’Esprit.

« Nous sommes fiers de servir toutes les personnes dans le besoin, quelle que soit leur foi ou leur absence », a déclaré LaPalomento.

Le garde-manger est situé au 1891, chemin Kaneville, Genève.