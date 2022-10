Le St. Louis CITY SC fera ses débuts au stade contre le Bayer Leverkusen

Le St. Louis CITY SC ouvre son stade avec un match amical contre l’équipe allemande du Bayer Leverkusen.

Le club, qui a obtenu les droits d’expansion de la MLS en 2020, commencera à jouer en MLS la saison prochaine en 2023. Cependant, ce match amical contre le Bayer Leverkusen est le premier match dans le somptueux nouveau stade.

Le club allemand a été un pilier près du sommet du classement de la Bundesliga ces dernières saisons. De plus, Leverkusen joue actuellement en UEFA Champions League, même s’il est dernier du groupe après cinq matchs.

“Un match amical international avec un club de calibre Ligue des champions est le moyen idéal pour présenter notre nouveau stade et district de classe mondiale à nos fans, à la communauté du football dans son ensemble et au monde”, a déclaré Carolyn Kindle, présidente et chef de la direction de St. Louis CITY SC. jeudi.

«Le match amical Bayer 04 sera la première occasion pour les fans de voir un match dans notre nouveau stade de 22 500 places et de goûter à notre meilleure expérience de fan STLMade, qui reflétera la diversité de la scène culinaire et musicale de Saint-Louis, avant notre saison inaugurale 2023.”

St. Louis CITY lance un nouveau stade contre le Bayer Leverkusen

Le match amical international aura lieu le mercredi 16 novembre à 19h. Les billets pour le match devraient être mis en vente le vendredi 28 octobre à 14 h, heure locale. Les abonnés de saison auront également un accès prioritaire en prévente. Ces billets peuvent être achetés sur l’application officielle de l’équipe, ainsi que sur SeatGeek.com.

“Nous sommes incroyablement ravis de faire partie de cet événement historique au CITYPARK avec nos amis du St. Louis CITY SC”, a également déclaré le PDG de Bayer Leverkusen, Fernando Carro.

“L’histoire du sport à St. Louis est profonde et la passion que St. Louis CITY SC a déjà accumulée pour la saison inaugurale avec ses fans et sa communauté au sens large est incroyable à voir.”

“Nous sommes impatients de faire partie de cette énergie et de cet enthousiasme avec ce match de lancement au nouveau stade et notre deuxième voyage en Amérique du Nord en seulement 6 mois alors que nous continuons à développer la marque Bayer 04 sur des marchés clés à travers le monde.”

Le stade CITYPARK est situé dans le quartier ouest du centre-ville de Saint-Louis. Les coûts de construction auraient été de plus de 450 millions de dollars pour achever l’arène. Des auvents spéciaux pour aider à protéger les intempéries, tout en piégeant le bruit de la foule, sont inclus dans la conception du stade.