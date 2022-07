Le St. Charles Scarecrow Festival change son nom en Scarecrow Weekend, mais le plaisir sera toujours au rendez-vous – Shaw Local

Même si le St. Charles Scarecrow Festival change son nom en St. Charles Scarecrow Weekend, le festival populaire est toujours prêt à offrir beaucoup de plaisir tout au long du week-end.

La Alliance commerciale Saint-Charles et son comité des événements, qui organisent le festival, ont depuis longtemps pensé à changer le nom de cet événement primé afin de mieux représenter la mission de l’Alliance et de l’événement. Le changement de nom reflète la façon dont l’Alliance organise des événements communautaires qui soutiennent les entreprises de St. Charles.

“La mission de la St. Charles Business Alliance est de stimuler la croissance économique pour faire de la communauté de St. Charles une destination où les gens, les entreprises et le tourisme prospèrent”, a déclaré Jenna Sawicki, directrice exécutive de la St. Charles Business Alliance, dans un e-mail.

Le festival, qui en est maintenant à sa 37e année, aura lieu du 7 au 9 octobre. Le commanditaire principal de Scarecrow Weekend est AAA.

À partir de 2020, l’Alliance a commencé à répandre les épouvantails dans tout le centre-ville au lieu de se limiter à Lincoln Park à cause de la pandémie. Sawicki a déclaré que les gens étaient réceptifs au changement.

“Nous facilitons un peu la mise en page cette année”, a-t-elle déclaré. “La majorité des épouvantails seront placés sur Riverside Avenue et le long de First Street ainsi qu’autour de Lincoln Park.”

L’Alliance accepte maintenant les candidatures pour le concours du week-end de l’épouvantail St. Charles 2022. Pour postuler, rendez-vous sur scarecrowfest.com.

Comme l’année dernière, la Family Zone de Lincoln Park prendra la place d’un carnaval. La zone familiale proposera de la musique en direct, des activités familiales telles que des projets d’artisanat et d’autres activités pratiques, un magicien, un barboteur, un jongleur, des écoles de danse locales et plus encore.

Des milliers de personnes sont attendues pour assister au week-end de l’épouvantail. En tant qu’événement distinct, le L’automne au Fox Craft Show sera au parc Pottawatomie à St. Charles ce même week-end.

“Nous espérons en avoir environ 30 000 cette année”, a déclaré Sawicki.