Le St. Charles Kiwanis Club organisera une collecte de fonds pour les Peanut Days le mois prochain – Shaw Local

Pendant des décennies, la vue de Kiwaniens vêtus d’orange demandant des dons pour leur collecte de fonds Peanut Days a annoncé la fin de l’été.

Cette année ne sera pas différente, puisque les membres du St. Charles Kiwanis Club prendront position dans les quatre établissements Dunkin’ Donuts, trois Starbucks et deux Jewel à St. Charles du 8 au 10 septembre.

La collecte de fonds Peanut Days est la plus ancienne et la plus importante des efforts du club pour aider les moins fortunés, selon un communiqué de presse du St. Charles Kiwanis Club. Au cours de l’année à venir, près de 40 organisations qui aident les enfants et les familles dans le besoin de la région recevront des subventions Kiwanis, conformément à la mission du club de servir les enfants du monde.

Une boîte de 48 sacs de Planters Peanuts est disponible pour un don de 50 $, et une caisse de quatre boîtes peut être obtenue pour un don de 200 $. Pour ceux qui n’ont pas d’espèces sur les neuf sites listés ci-dessus, un QR code permettra de faire un don par Smartphone.

Les dons peuvent également être effectués sur le site internet du club, kiwanisofstcharles.org, y compris les dons sans avoir besoin de recevoir des cacahuètes. Les dons à nos troupes sont également encouragés.

Le paiement doit être reçu avant le 12 septembre et les livraisons demandées doivent être terminées avant le 30 septembre.

Le club Kiwanis de St. Charles se réunit tous les mardis à midi à l’église méthodiste unie Baker Memorial, 307, avenue Cedar, à St. Charles. Les nouveaux membres sont toujours les bienvenus.

Plus d’informations sur le site du club ou sur facebook.com/StCharlesKiwanis.