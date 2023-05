Le SSPT et d’autres problèmes de santé mentale hantent les survivants par balle

Les patients ont répondu deux fois à des questionnaires standard sur les symptômes de santé mentale et la qualité de vie liée à la santé physique : un mois et six mois après leur blessure.

Dans l’ensemble, l’étude a révélé que les symptômes du SSPT et la dépression n’ont fait qu’empirer avec le temps. À six mois, le score moyen de SSPT du groupe a dépassé le seuil de diagnostic de la maladie, tandis que leur score moyen de dépression s’est approché de la marque pour diagnostiquer ce trouble. À un et six mois, les patients ont généralement signalé une mauvaise qualité de vie liée à la santé physique.

Les individus variaient considérablement dans la façon dont ils s’en sortaient, a déclaré le chercheur principal Sydney Timmer-Murillo, boursier postdoctoral en psychologie de la santé et des traumatismes.

Et une question pour les études futures, a-t-elle dit, est de déterminer quels facteurs rendent certaines personnes plus vulnérables à l’aggravation de la santé mentale.

Selon les deux chercheurs, il est facile de voir comment les victimes par balle se débattraient souvent par la suite. Beaucoup vivent probablement dans des communautés marquées par la violence armée, ce qui rend particulièrement difficile de se remettre du traumatisme.