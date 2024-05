Le SSPT a augmenté parmi les étudiants

Le SSPT est un trouble de santé mentale caractérisé par des pensées intrusives, des flashbacks et une sensibilité accrue aux rappels d’un événement, qui persistent plus d’un mois après qu’il se soit produit.

C’est un trouble relativement courant, avec environ 5 pour cent des adultes aux États-Unis qui en souffrent au cours d’une année donnée, selon l’enquête épidémiologique la plus récente menée par le ministère de la Santé et des Services sociaux. La prévalence au cours de la vie est de 8 pour cent chez les femmes et de 4 pour cent chez les hommes, selon l’enquête.

La nouvelle recherche a également révélé une forte augmentation de la prévalence d’une maladie similaire, le trouble de stress aigu, diagnostiqué moins d’un mois après un traumatisme. Les diagnostics ont augmenté à 0,7 pour cent parmi les étudiants en 2022, contre 0,2 pour cent cinq ans plus tôt.

Le recours aux soins de santé mentale a augmenté à l’échelle nationale pendant la pandémie, car la téléthérapie a rendu beaucoup plus facile la consultation des cliniciens. Le traitement des troubles anxieux a augmenté le plus fortement, suivi du SSPT, du trouble bipolaire et de la dépression, selon des économistes qui ont analysé plus de 1,5 million de réclamations d’assurance pour des visites chez un clinicien entre 2020 et 2022.

Le SSPT a été introduit comme diagnostic officiel en 1980, lorsqu’il est devenu clair que les expériences de combat avaient marqué de nombreux anciens combattants du Vietnam, rendant difficile pour eux de travailler ou de participer à la vie de famille. Au cours des décennies qui suivirent, la définition a été révisée pour englober un plus large éventail de blessures, de violences et d’abus, ainsi que l’exposition indirecte à des événements traumatisants.