Le SSPT a augmenté parmi les étudiants

Les diagnostics de trouble de stress post-traumatique chez les étudiants ont plus que doublé entre 2017 et 2022, augmentant le plus fortement alors que la pandémie de coronavirus a fermé les campus et bouleversé la vie des jeunes adultes, selon une nouvelle étude publiée jeudi.

La prévalence du SSPT est passée de 3,4% à 7,5% au cours de cette période, selon les résultats. Les chercheurs ont analysé les réponses de plus de 390 000 participants à la Healthy Minds Study, une enquête annuelle en ligne.

« L’ampleur de cette augmentation est effectivement choquante », a déclaré Yusen Zhai, l’auteur principal du journal, qui dirige la clinique de conseil communautaire de l’Université d’Alabama à Birmingham. Sa clinique a vu davantage de jeunes se débattre à la suite d’événements traumatisants. Il s’attendait donc à une augmentation, mais pas si importante.

Zhai, professeur adjoint au Département d’études humaines, a attribué cette augmentation à des « facteurs de stress sociétaux plus larges » sur les étudiants, tels que les fusillades sur les campus, les troubles sociaux et la perte soudaine d’êtres chers à cause du coronavirus.

Le SSPT est un trouble de santé mentale caractérisé par des pensées intrusives, des flashbacks et une sensibilité accrue aux rappels d’un événement, qui persistent plus d’un mois après qu’il se soit produit.

Il s’agit d’un trouble relativement courant, avec environ 5 % des adultes aux États-Unis qui en souffrent chaque année, selon l’enquête épidémiologique la plus récente menée par le ministère de la Santé et des Services sociaux. La prévalence au cours de la vie est de 8 % chez les femmes et de 4 % chez les hommes, selon l’enquête.

La nouvelle recherche a également révélé une forte augmentation de la prévalence d’une maladie similaire, le trouble de stress aigu, diagnostiqué moins d’un mois après un traumatisme. Les diagnostics ont augmenté à 0,7 % chez les étudiants en 2022, contre 0,2 % cinq ans plus tôt.

Le recours aux soins de santé mentale a augmenté à l’échelle nationale pendant la pandémie, car la téléthérapie a rendu beaucoup plus facile la consultation des cliniciens. Le traitement des troubles anxieux a augmenté le plus fortement, suivi du SSPT, du trouble bipolaire et de la dépression, selon des économistes qui ont analysé plus de 1,5 million de réclamations d’assurance pour des visites chez un clinicien entre 2020 et 2022.

Le SSPT a été introduit comme diagnostic officiel en 1980, lorsqu’il est devenu clair que les expériences de combat avaient marqué de nombreux anciens combattants du Vietnam, rendant difficile pour eux de travailler ou de participer à la vie de famille. Au cours des décennies qui ont suivi, la définition a été révisée pour englober un plus large éventail de blessures, de violences et d’abus, ainsi que l’exposition indirecte à des événements traumatisants.

Cependant, le diagnostic nécessite toujours une exposition à un traumatisme du critère A, défini dans le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux comme « la mort, une menace de mort, une blessure grave réelle ou menacée, ou une violence sexuelle réelle ou menacée ».

Il n’est pas rare que de jeunes adultes vivent des événements traumatisants. Une étude réalisée en 1996 auprès des résidents de Détroit a révélé que l’exposition à des événements traumatisants – tels que des agressions violentes, des blessures ou une mort inattendue – atteignait un pic brutal entre 16 et 20 ans. Elle diminuait ensuite précipitamment après 20 ans.

Les recherches suggèrent que moins d’un tiers des personnes exposées à des événements traumatisants développent un SSPT.

Shannon E. Cusack, une chercheuse universitaire qui a étudié le SSPT chez les étudiants, a déclaré qu’il y avait des divisions au sein du domaine quant à savoir si les profondes perturbations que les jeunes adultes ont vécues pendant la pandémie – perte brutale de logement et de revenus, isolement social et peur des infections – revient à déclencher des événements.

« Ils provoquent des symptômes compatibles avec le diagnostic de SSPT », a déclaré Cusack, psychologue clinicien et professeur adjoint de psychiatrie à la Virginia Commonwealth University. « Est-ce que je ne vais pas les traiter parce que leur facteur de stress ne compte pas comme un traumatisme ?

Les données sur la prévalence, a-t-elle déclaré, mettent en évidence un besoin urgent de traitement du SSPT sur les campus universitaires. Les traitements à court terme développés pour les anciens combattants, tels que la thérapie d’exposition prolongée et la thérapie de traitement cognitif, se sont révélés efficaces dans la gestion des symptômes du SSPT.

Stephen P. Hinshaw, professeur de psychologie à l’Université de Californie à Berkeley, a déclaré que les perturbations de la pandémie auraient pu laisser les étudiants émotionnellement épuisés et moins résilients face à des événements traumatisants.

« À mi-chemin de cette étude, il se peut qu’il y ait eu plus de traumatismes et de décès », a-t-il déclaré, ajoutant que les confinements pourraient avoir provoqué un désespoir plus général parmi les jeunes. « Avec la détérioration générale de la santé mentale, est-il plus difficile de faire face aux facteurs de stress traumatiques si vous y êtes exposé ?

Certaines modifications apportées au manuel de diagnostic peuvent avoir brouillé la frontière entre le SSPT et des troubles tels que la dépression ou l’anxiété, a déclaré Hinshaw. En 2013, le comité supervisant les révisions du manuel a élargi la liste des symptômes potentiels du SSPT pour inclure la dysphorie, ou un profond sentiment de malaise, et une vision du monde négative, qui pourrait également être causée par la dépression, a-t-il déclaré. Mais ces changements, a-t-il ajouté, n’expliquent pas la forte augmentation des diagnostics.

