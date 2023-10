Le SSD portable T9 de Samsung offre aux professionnels des performances et une fiabilité des données exceptionnelles – Samsung Global Newsroom

Le T9 est le premier SSD portable de Samsung doté d’une interface USB 3.2 Gen 2×2, offrant une productivité accrue avec des vitesses de lecture/écriture allant jusqu’à 2 000 Mo/s.

Deux fois plus rapide que les modèles précédents, les utilisateurs peuvent transférer une vidéo de 4 Go en deux secondes

La capacité maximale allant jusqu’à 4 To offre un stockage suffisant pour du contenu de qualité professionnelle

Samsung Electronics, leader mondial des technologies de mémoire avancées, a annoncé aujourd’hui le lancement de sa dernière gamme de la série T, le disque SSD portable T9. Avec son design élégant et portable, le T9 est conçu pour protéger les données lors de vos déplacements, offrant aux utilisateurs des vitesses de transfert rapides et un stockage suffisant, et offrant la fiabilité et la commodité dont ils ont besoin.

« Avec les progrès des photos haute résolution et la popularité croissante des vidéos 4K, les créateurs de contenu professionnels sont désormais confrontés à la nécessité de transférer fréquemment de grandes quantités de données », a déclaré Hangu Sohn, vice-président de l’équipe Biz des produits de marque mémoire chez Samsung Electronics. . « Le Le T9 offre aux professionnels une solution pour alléger les défis liés à la gestion de leurs données, et Samsung continuera à fournir des solutions de mémoire optimisées qui permettent aux professionnels de se concentrer pleinement sur la réalisation de leur potentiel créatif.

Performances supérieures et capacité de stockage massive

Le T9 offre des vitesses de lecture/écriture séquentielles maximales de 2 000 mégaoctets par seconde (Mo/s) sur l’interface USB 3.2 Gen 2×2. Environ deux fois plus rapides que le modèle précédent T7, des vitesses de ce niveau permettent aux utilisateurs de transférer une vidéo Full HD de 4 gigaoctets (Go) en près de deux secondes.

Le T9 est disponible en trois options de capacité différentes pour répondre aux besoins de chaque créateur. Avec des variétés de 1 téraoctet (To), 2 To et 4 To, le T9 permet d’effectuer des transferts rapides et fréquents tout en offrant un stockage suffisant pour de gros volumes de données. Sa taille compacte, semblable à celle d’une carte de crédit, permet aux créateurs d’emporter leur inspiration partout où ils vont avec le moins de limitations possible dans leur processus créatif.

Le luxe ajouté à la robustesse

Le T9 offre non seulement des avantages fonctionnels, mais également des avantages de conception uniques sous le concept de « luxe ajouté à la robustesse » basé sur le concept de conception « robuste » du T7 Shield. Les lignes diagonales incurvées et les motifs de carbone inversés sur la surface du T9 confèrent au caoutchouc une sensation semblable à celle d’un tissu pour l’utilisateur, comme un portefeuille luxueux.

Fiabilité et contrôle thermique inégalés

Les créateurs professionnels repoussent les limites du possible et leurs données sont inestimables. Résistant aux chutes jusqu’à trois mètres de haut et garanti par une garantie limitée de cinq ans, la conception robuste du Portable SSD T9 est conçue pour protéger les données avec la fiabilité dont les utilisateurs ont besoin et leur permettre de poursuivre leurs projets les plus ambitieux.

Pour les créateurs qui ont besoin de transferts de fichiers volumineux rapides et efficaces sans ralentissements, le T9 est le compagnon idéal. Grâce au Dynamic Thermal Guard de Samsung, il minimise efficacement les baisses de performances pouvant être causées par une surchauffe, garantissant des vitesses de transfert constantes et rapides. De plus, le T9 est conçu conformément à la norme de sécurité internationale IEC 62368-1, ce qui en fait un choix idéal pour un large éventail de tâches exigeantes avec un transfert de chaleur minimal.

Gérer T9 avec le logiciel Samsung Magician 8.0

Le logiciel Samsung Magician offre une expérience améliorée aux utilisateurs grâce à des fonctionnalités telles que des tests de performances, des fonctions de sécurité, des mises à jour du micrologiciel et une vérification de l’état de santé en temps réel. La mise à jour du micrologiciel est une fonctionnalité très importante pour les produits de mémoire et le logiciel Magician est prêt à résoudre tous les problèmes qui pourraient survenir sur le terrain. Avec la nouvelle version 8.0 publiée en septembre 2023, tous les logiciels Samsung tels que la migration des données, le logiciel PSSD et l’outil d’authentification de carte seront intégrés au logiciel Magician et la gamme de support du système d’exploitation sera élargie, pour le confort des utilisateurs Windows, Mac et Android.

Compatibilité transparente

Fort d’une expérience éprouvée en matière de compatibilité SSD portable, Samsung a conçu le T9 pour répondre aux spécifications d’alimentation USB Type-C et pour prendre en charge le flux de travail fluide des créateurs professionnels. Cela a amélioré la compatibilité entre les systèmes d’exploitation tels que Windows, macOS, les smartphones et tablettes, les consoles de jeux et les caméras professionnelles haute résolution. Le T9 est également livré avec des câbles USB Type C vers C et USB Type C vers A.

Aux prix de détail suggérés par le fabricant (PDSF) de 139,99 $ pour le 1 To, 239,99 $ pour le 2 To et 439,99 $ pour le 4 To, le Samsung Portable SSD T9 sera disponible pour les consommateurs du monde entier le 3 octobre 2023.

Spécifications du produit SSD portable Samsung T9 Interface USB 3.2 Gen 2×2 (20 Gbit/s) Informations sur le matériel Capacités1 1 To 2 To 4 To Dimensions2 88x60x14mm Poids2 122 grammes Performance Lecture séquentielle3 Jusqu’à 2 000 Mo/s Jusqu’à 2 000 Mo/s Jusqu’à 2 000 Mo/s Écriture séquentielle3 Jusqu’à 1 950 Mo/s Jusqu’à 1 950 Mo/s Jusqu’à 2 000 Mo/s Durabilité Résistant aux chutes4 Jusqu’à 3 m Sécurité Chiffrement Cryptage matériel AES 256 bits Logiciel5 Logiciel Samsung Magicien Compatibilité Système opérateur6 les fenêtres®macOS®Android™ Appareil6 PC, ordinateurs portables, tablettes, smartphones Fiabilité Température7 en fonctionnement 0°C à 60°C Hors fonctionnement -40°C à 85°C Humidité 5 % à 95 % sans condensation Choc Hors fonctionnement 1 500G, durée : 0,5 ms, 3 axes Vibration Hors fonctionnement 20 ~ 2 000 Hz, 20G Certifications CE, BSMI, KC, VCCI, RCM, FCC, IC, UL, TUV, CB, EAC, UKCA, BIS Conformité RoHS RoHS2 garantie8 Garantie limitée de cinq (5) ans

1 1 Go = 1 000 000 000 d’octets, 1 To = 1 000 000 000 000 d’octets. Une capacité inférieure peut être démontrée par votre ordinateur en raison de l’utilisation d’un étalon de mesure différent.

2 Le poids et la taille réels du produit peuvent varier en fonction de la capacité du produit et de la méthode de mesure.

3 Les performances peuvent varier en fonction de la configuration de l’hôte, du câble et de l’environnement du système utilisateur. Pour atteindre des vitesses de lecture/écriture séquentielle maximales allant respectivement jusqu’à 2 000 Mo/s, le périphérique hôte et les câbles de connexion doivent prendre en charge l’USB 3.2 Gen 2×2 et le mode UASP doit être activé.

* Configuration du système de test : ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI, processeur Intel i9-10900K à 3,70 GHz, 3696 MHz, 10 cœurs, 20 processeurs logiques / DDR4 8 Go de fréquence DRAM 1132,3 MHz / Win 11 Pro

4 Basé sur un test de choc de chute libre interne effectué dans des conditions contrôlées. La résistance aux chutes peut varier en fonction des conditions environnementales réelles. Les dommages causés par une chute ne sont pas couverts par la garantie.

* Condition de test : l’appareil est tombé en chute libre sur une plaque métallique d’une hauteur de 3 mètres.

** Aucune garantie n’est fournie pour tout dommage physique.

5 Le logiciel Samsung Magician est disponible sous Windows®macOS® et Android™. Cela nécessite Windows® 7 et supérieur, macOS® High Sierra (10.13.6) et versions ultérieures, ou Android™ 5.1 (Lollipop) et versions ultérieures. Anciennes versions de Windows®macOS® et les systèmes d’exploitation Android™ peuvent ne pas être pris en charge.

6 La compatibilité avec les appareils hôtes peut varier. Certains systèmes d’exploitation peuvent nécessiter un reformatage T9. Le T9 est rétrocompatible avec USB 3.2, USB 3.1, USB 3.0 et USB 2.0.

7 Tc est mesuré au point le plus chaud du boîtier. Un débit d’air suffisant est recommandé pour fonctionner correctement en cas de charge de travail plus lourde dans les limites de la température de fonctionnement de l’appareil.

8 Le composant LED du T9 est garanti pendant cinq (5) ans d’utilisation typique, utilisation typique aux fins de cette garantie définie comme quatre (4) heures de fonctionnement par jour à des températures de 40 ℃ ou moins. Pour plus d’informations sur la garantie, veuillez visiter https://semiconductor.samsung.com/consumer-storage/support/warranty.