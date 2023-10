Le SSD portable T9 de Samsung est le premier avec USB 3 Gen 2×2, il atteint des vitesses de transfert de 2 000 Mo/s

Le Samsung Portable SSD T9 est le premier de la société doté d’une interface USB 3.2 Gen 2×2. Cela permet aux disques externes d’atteindre des vitesses de lecture et d’écriture séquentielles de 2 000 Mo/s, deux fois plus rapides que le précédent disque T7 (celui-ci avait une interface Gen 2×1).

Pour aider le disque à rester rapide, Samsung l’a équipé de son « Dynamic Thermal Guard », qui permet de minimiser les ralentissements dus à la limitation thermique. Ceci ne concerne que les transferts prolongés, ce qui peut être rare : le lecteur est si rapide que vous pouvez lui envoyer un fichier de 4 Go en seulement deux secondes.

Le SSD Samsung T9 est disponible en quatre capacités : 1 To, 2 To et 4 To. Ils ont tous la même taille physiquement, 88 x 60 x 14 mm et pèsent 122 g. L’extérieur est recouvert d’un motif spécial qui donne l’impression d’être en tissu.

Il est cependant beaucoup plus résistant que le tissu, car il peut résister à des chutes allant jusqu’à 3 m (10 pieds). Le variateur a également une température de fonctionnement comprise entre 0°C et 60°C (32-140°F). Il offre également un autre type de sécurité grâce au cryptage matériel AES 256 bits.

Le stockage externe est plutôt plug and play de nos jours, mais il y a toujours un avantage à avoir une application – Samsung Magician 8.0. Celui-ci traite des tâches de maintenance telles que les mises à jour du micrologiciel et les contrôles de l’état de santé, mais vous permet également de comparer le lecteur et de gérer ses fonctions de sécurité. Magicien est disponible pour Windows, Mac et Android.

Le lecteur est également livré avec deux câbles, USB C-to-C et USB A-to-C, afin que vous puissiez le brancher sur n’importe quoi. Cela inclut les nouveaux iPhones pour des choses comme l’enregistrement vidéo ProRes, mais sans l’avantage de Samsung Magician. Il convient de noter que la plupart des câbles USB-C que vous possédez ne sont probablement pas USB 3.2 Gen 2×2, ils ne pourront donc pas piloter le SSD à sa vitesse maximale.

Le Samsung Portable SSD T9 est disponible dans le monde entier à partir d’aujourd’hui. Consultez les tarifs ci-dessous :

Disque SSD Samsung T9 USD GBP EUR

1 To 140 $ 117,50 £ 170 €

2 To 240 $ 200 £ 280 €

3 To 440 $ 362,80 £ 520 €





D’ailleurs, si vous recherchez plutôt un disque interne, Samsung a récemment lancé une version 4 To de son modèle SSD 990 Pro (les modèles 1 To et 2 To étaient déjà disponibles). Il existe deux versions : avec et sans dissipateur thermique.

Ce dernier dispose d’un dissipateur de chaleur en graphène pour les appareils qui ne disposent pas de suffisamment d’espace pour un dissipateur thermique approprié. Cela n’inclut pas la PlayStation 5, cependant, la version avec dissipateur thermique s’intègre parfaitement dans la console.



Samsung SSD 990 Pro 4 To (avec dissipateur thermique)

Il s’agit d’un disque PCIe 4.0 qui offre des vitesses de lecture séquentielle jusqu’à 7 450 Mo/s, des écritures séquentielles jusqu’à 6 900 Mo/s et des opérations aléatoires à 1 600 000 et 1 550 000 IOPS, respectivement. Le modèle de base coûte 345 $, celui avec dissipateur thermique coûte 10 $ de plus.

