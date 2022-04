Le SSD portable robuste T7 Shield de Samsung offre une durabilité et des performances rapides et soutenues pour les professionnels de la création et les consommateurs en déplacement

Le nouveau SSD externe de la taille d’une carte de crédit offre des vitesses de transfert de données ultra-rapides

dans une conception résistante aux gouttes, à l’eau et à la poussière pour la création de contenu à l’intérieur et à l’extérieur

Sans dégradation des performances lors du transfert de fichiers volumineux,

le T7 Shield est idéal pour l’enregistrement et le montage vidéo haute définition

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui la sortie de son dernier périphérique de stockage externe, le T7 Shield Portable Solid State Drive (PSSD), offrant des performances et une fiabilité exceptionnelles dans un design durable de la taille d’une carte de crédit. Le T7 Shield est le plus récent ajout à la famille Samsung T7 Portable SSD qui comprend le T7, un pilote quotidien qui offre des vitesses incroyablement rapides dans un design élégant, et le T7 Touch,1 un PSSD primé au CES avec un capteur d’empreintes digitales intégré pour une meilleure protection des données.

“Les professionnels de la création et les consommateurs veulent des SSD durables, performants et fiables avec l’assurance que leurs données resteront protégées, même en cas de chute, d’exposition à l’eau ou d’utilisation à l’extérieur”, a déclaré KyuYoung Lee, vice-président de l’équipe Memory Brand Product Biz chez Samsung Electronics. . “Le T7 Shield offre une compatibilité étendue, permettant aux consommateurs d’utiliser le nouveau SSD sur plusieurs appareils, y compris un PC, un smartphone Android et une console de jeu.”

Durabilité classée IP65

Le T7 Shield est le PSSD le plus durable de Samsung à ce jour, ce qui le rend idéal pour les créateurs de contenu en plein air ou les voyageurs qui ont besoin d’une expérience riche en données sans avoir à se soucier de la perte de données due à l’exposition aux éléments ou aux mésaventures de la vie. Soigneusement conçu par Samsung de l’intérieur vers l’extérieur, le T7 Shield est résistant aux chocs de chutes jusqu’à trois mètres,2 tout en étant certifié IP65 comme étanche à la poussière et à l’eau.3 Malgré le nouveau design robuste, le T7 Shield est compact et léger, ne pesant que 98 grammes.

Performance exceptionnelle

Le bouclier T7 offre une vitesse de lecture de 1 050 mégaoctets par seconde (Mo/s) et une vitesse d’écriture de 1 000 Mo/s,4 qui sont les vitesses de transfert les plus rapides actuellement disponibles sur la base de la norme USB 3.2 Gen2.5 Il est environ deux fois plus rapide que son prédécesseur, le T5, et jusqu’à 9,5 fois plus rapide que les disques durs externes (HDD),6 faire gagner un temps précieux aux consommateurs, aux créateurs numériques et aux professionnels.

Samsung a également optimisé l’intérieur et l’extérieur du produit, en modifiant le matériau de surface et en améliorant le logiciel du T7 Shield, pour résoudre la dégradation des performances et la surchauffe qui se produisent lors du transfert de fichiers volumineux. En raison de ce changement, il n’y a pas de dégradation des performances même lorsque des fichiers de 2 To sont déplacés en même temps, et la génération de chaleur est minimisée, ce qui aide à résoudre les inconvénients que les consommateurs peuvent rencontrer. Grâce à cela, il est possible de transmettre des données de manière stable sans baisse de performances,7 même lors de l’exécution de tâches continues et gourmandes en données telles que l’enregistrement, le montage, l’encodage et le rendu vidéo de haute qualité. Cela atténue les inquiétudes concernant les performances incohérentes du lecteur.

Compatibilité étendue et sécurité renforcée

Conçu pour fonctionner sur plusieurs appareils, le T7 Shield de Samsung peut stocker un grand nombre d’images, de jeux ainsi que de vidéos 4K et 8K, que ce soit sur un PC, un Mac, un smartphone (Android) ou une console de jeux.8 De plus, le bouclier T7 a renforcé la sécurité (*256-bit AES, Advanced Encryption Standard) avec un cryptage matériel afin que les données des consommateurs puissent être protégées en toute sécurité même si le bouclier T7 est perdu. De plus, il donne accès au logiciel Magician de Samsung9 qui permet aux utilisateurs de gérer facilement le lecteur.

Emballage éco-responsable

Comme pour les autres gammes de SSD portables de Samsung, le T7 Shield utilise un tiers de l’emballage du plateau par rapport aux générations précédentes, tout en minimisant les émissions de gaz à effet de serre lors de sa production grâce à l’efficacité de la production.



Disponible en beige, noir et bleu pour satisfaire les préférences des utilisateurs, le T7 Shield est proposé en tailles 1 To et 2 To, ce qui le rend adapté à un large éventail de cas d’utilisation. Le lecteur est livré avec un câble USB Type-C vers C et un câble USB Type-C vers A, et comprend une garantie limitée de trois ans avec des prix de détail suggérés par le fabricant (PDSF) de 159,99 $ pour le 1 To et 289,99 $ pour le 2 To. Le bouclier T7 est disponible dans le monde entier à partir d’aujourd’hui. Pour plus d’informations, veuillez visiter https://samsung.com/portable-ssd.

Spécifications du produit Samsung Portable SSD T7 Shield

Bouclier SSD portable Samsung T7 Interface USB 3.2 Gen2 (10 Gb/s) Matériel Information Capacités 1 To/2 Todix Dimensions 88 x 59 x 13 mm (3,5 x 2,3 x 0,5 pouces) Masse 98 grammes (3,47 oz)11 Performance Lecture séquentielle Jusqu’à 1 050 Mo/s12 Écriture séquentielle Jusqu’à 1 000 Mo/s12 Durabilité Résistant à l’eau/à la poussière IP6513 Résistant aux chutes Jusqu’à 3 mètres14 Sécurité Chiffrement Cryptage matériel AES 256 bits Logiciel SSD portable Samsung 1.015 Logiciel Samsung Magician Compatibilité Windows 7 ou supérieur, Mac OS X 10.10 ou supérieur, Android Lollipop ou supérieur Fiabilité Température en fonctionnement

(Température du boîtier) 0°C à 60°C16 Hors exploitation -40°C à 85°C Humidité 5% à 95% sans condensation Choc Hors exploitation 1 500G, durée : 0,5 ms, 3 axes Vibration Hors exploitation 10 ~ 2 000Hz, 20G Certificats CE, BSMI, KC, VCCI, C-tick, FCC, IC, UL, TUV, CB, EAC, UKCA, BIS Conformité RoHS RoHS 2 garantie Garantie limitée de trois (3) ans17

1 Lauréat des prix de l’innovation CES 2020

2 Le test de chute a été réalisé dans des conditions contrôlées. La résistance aux chutes peut varier en fonction des conditions environnementales réelles. Les dommages causés par une chute ne sont pas couverts par la garantie.

*Condition de test : l’appareil a été lâché en chute libre sur une plaque métallique à une hauteur de 3 mètres.

3 Les indices IP (Ingress Protection) définissent les degrés de protection fournis par les boîtiers mécaniques et les boîtiers électriques contre l’eau et la poussière. T7 Shield a un indice de protection IP65 basé sur des tests internes effectués dans des conditions contrôlées. Les capacités de résistance à l’eau et à la poussière peuvent varier en fonction des conditions environnementales réelles. Les dommages causés par les liquides et la poussière ne sont pas couverts par la garantie.

**Condition de test IPX5 : l’appareil a été exposé à de l’eau douce projetée par une buse (Φ6,3 mm) à 3 mètres de distance à 12,5 l/min pendant 3 minutes.

**Condition de test IP6X : L’appareil a été exposé à 2 kg/m³ de poussière active avec une pression inférieure à 2 kPa pendant 8 heures dans une chambre à vide.



4 Configuration du système de test : ASUS Z270 ROG MAXIMUS IX HERO (USB 3.2 Gen2 Type-C), processeur Intel (R) Core (TM) i7-7700K à 4,20 GHz, système d’exploitation – Windows 10 19H2.

5 USB 3.2 Gen2 est le protocole standard proposé sur la plupart des ordinateurs portables grand public et professionnels. Le débit est limité en raison des ports de l’appareil, pas du SSD. Les performances peuvent varier en fonction de la configuration de l’hôte. Pour atteindre des vitesses de lecture/écriture maximales allant jusqu’à 1 050/1 000 Mo/s, respectivement, le périphérique hôte et les câbles de connexion doivent prendre en charge USB 3.2 Gen2, et le mode UASP doit être activé.

6 Basé sur les résultats de tests internes par rapport à un disque dur externe Samsung de 1 To (HX-MTD10EA)

7 Le bouclier T7 maintient au-dessus de 900 Mo/s de vitesse d’écriture séquentielle avec le modèle 1 To et 1 000 Mo/s avec le 2 To à température ambiante (25 ℃).

8 La compatibilité avec les appareils hôtes peut varier. Certains systèmes d’exploitation peuvent nécessiter un reformatage du T7 Shield.

Veuillez trouver la liste des appareils compatibles sur https://samsung.com/samsungssd.

9 Pour plus d’informations, visitez https://semiconductor.samsung.com/consumer-storage/magician.

dix 1 Go = 1 000 000 000 octets, 1 To = 1 000 000 000 000 octets. Une capacité inférieure peut être démontrée par des ordinateurs en raison de l’utilisation d’une norme de mesure différente.

11 Le poids exact du produit peut varier selon la capacité.

12 La vitesse de transfert de données maximale est mesurée sur la base des normes de test internes de Samsung avec le câble fourni. Les performances peuvent varier en fonction de la configuration de l’hôte, du câble et de l’environnement système de l’utilisateur.

13 T7 Shield a un indice de protection IP65 basé sur des tests internes effectués dans des conditions contrôlées. Les capacités de résistance à l’eau et à la poussière peuvent varier en fonction des conditions environnementales réelles. Les dommages causés par les liquides et la poussière ne sont pas couverts par la garantie.

*Condition de test IPX5 : L’appareil a été exposé à de l’eau douce projetée par une buse (Φ6,3 mm) à 3 mètres de distance à 12,5 l/min pendant 3 minutes.

**Condition de test IP6X : L’appareil a été exposé à 2 kg/m³ de poussière active avec une pression inférieure à 2 kPa pendant 8 heures dans une chambre à vide.



14 Le test de chute a été réalisé dans des conditions contrôlées. La résistance aux chutes peut varier en fonction des conditions environnementales réelles. Les dommages causés par une chute ne sont pas couverts par la garantie.

15 Configuration système minimale requise pour le logiciel de la série T7 : Windows 7 ou supérieur, Mac OS X 10.10 ou supérieur, Android Lollipop ou supérieur.

16 La température du boîtier est mesurée au point le plus chaud du boîtier. Un débit d’air suffisant est recommandé pour fonctionner correctement sur une charge de travail plus lourde à la température de fonctionnement de l’appareil.

17 Samsung Electronics ne sera pas responsable de toute perte, y compris, mais sans s’y limiter, la perte de données ou d’autres informations contenues dans les produits Samsung Electronics et dans les périphériques de stockage, ou la perte de profit ou de revenus pouvant être subie par l’utilisateur. Pour plus d’informations sur la garantie, veuillez visiter https://samsung.com/portable-ssd.