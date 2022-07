Le SSD portable le plus durable et le plus fiable de Samsung Electronics à ce jour – Samsung Global Newsroom

Alors que la création vidéo est devenue une profession recherchée et que les caméras haute résolution et la vidéo haute définition sont devenues la norme, le stockage des données en toute sécurité, facilement et commodément est devenu plus important que jamais.

Dans le passé, les disques durs externes (HDD), également appelés disques durs, étaient le principal type de périphérique de stockage utilisé pour enregistrer des données. De nos jours, les disques SSD sont devenus le périphérique préféré pour le stockage externe en raison de leurs vitesses rapides, de leur sécurité accrue, ainsi que de leur petite taille et de leur poids léger par rapport aux disques durs.

Samsung Electronics, le premier fabricant mondial de flash NAND, a établi une nouvelle norme pour les SSD portables avec le lancement du T7 Shield : le tout dernier SSD portable de la société avec des performances, une fiabilité et une sécurité exceptionnelles.

Pour en savoir plus sur le développement du produit, Samsung Newsroom a rencontré les quatre développeurs du T7 Shield : Minseok Kim, le concepteur de circuits, Hanhong Lee, le concepteur mécanique, Sangjin Jung, le planificateur de produits, et Gyejin Jun, le concepteur de produits.

Un SSD avant tout : un appareil offrant le plus haut niveau de performance de l’industrie

Le SSD portable T7 Shield est équipé de la dernière technologie V-NAND et d’un contrôleur NVMe (Non-Volatile Memory express) à interface ultra-rapide. La partie principale des SSD est le semi-conducteur de mémoire, et plus précisément la mémoire flash NAND. La mémoire flash NAND est un type de mémoire non volatile dans laquelle les données enregistrées ne sont pas perdues même si l’électricité est coupée. Étant donné que le T7 Shield est un produit SSD fabriqué par Samsung, le premier fabricant de flash NAND au monde, les consommateurs peuvent avoir confiance dans le produit.

Le T7 Shield fait suite au T7 Touch, qui a été honoré aux CES Innovation Awards 2020. Non seulement il prend en charge l’interface USB 3.2 Gen2, l’interface la plus couramment utilisée, mais il offre également les meilleures performances de l’industrie. La vitesse de lecture du modèle 2 To est de 1 050 mégaoctets par seconde (Mo/s). De même, la technologie Turbo Write de l’appareil offre des vitesses d’écriture séquentielle allant jusqu’à 1 000 Mo/s, offrant des vitesses de transfert rapides dans un appareil de la taille d’une carte de visite. “Ces vitesses rapides permettent de transférer 1 Go de données en une seconde, donc le transfert d’un fichier vidéo complet, d’environ 4 Go, avec une qualité d’image Full HD ne prend que 4 secondes”, a expliqué Jung.

Le T7 Shield protège en toute sécurité les données même en cas de perte de l’appareil grâce à son cryptage matériel AES (Advanced Encryption Standard) 256 bits. De plus, le T7 Shield est livré avec le logiciel Magician de Samsung, permettant aux utilisateurs de gérer les paramètres de leur appareil. Ce logiciel permet aux utilisateurs de vérifier les performances et l’état de leur appareil (comme la quantité de stockage utilisée et la température), d’effectuer des mises à jour du micrologiciel, d’initialiser l’appareil et plus encore.

La durabilité va encore plus loin avec le premier SSD étanche et antipoussière de Samsung

L’une des caractéristiques qui distinguent le T7 Shield des autres est qu’il est étanche à l’eau et à la poussière. Le T7 Shield est un appareil portable, conçu pour être emporté partout où l’utilisateur en a besoin. En raison de l’exposition potentielle à des éléments extérieurs dans différents environnements, il est important que l’utilisateur puisse emporter ses données n’importe où sans craindre qu’elles soient perdues ou endommagées. Le T7 Shield est le premier SSD Samsung certifié IP65 comme étanche à l’eau et à la poussière. “Une cote IP65 signifie que l’appareil a un niveau d’étanchéité IPX5 et un niveau d’étanchéité à la poussière IP6X”, a expliqué Jung. “Cela signifie que vous n’avez pas à vous inquiéter lorsque vous utilisez le T7 Shield, même si vous renversez accidentellement de l’eau dessus ou si vous êtes dehors un jour de pluie.”

“Nous avons pu augmenter son niveau d’étanchéité en concevant l’appareil avec du caoutchouc de silicone à l’extérieur avec un joint séparé”, a déclaré Lee. “Afin de fournir un niveau de performance égal à celui de nos produits précédemment commercialisés, nous effectuons des inspections totales à l’aide de la pression d’air. Les caractéristiques uniques du T7 Shield seront encore plus visibles dans différents environnements.

Même si les produits SSD portables sont destinés à être transportés, en cas de chute, les données peuvent parfois être perdues à cause du choc de la chute. Cependant, le bouclier T7 est suffisamment durable pour résister à un choc de chute jusqu’à 3 mètres, soit 1 mètre de plus que le modèle précédent. “Les 4 coins du T7 Shield ont été conçus pour être protégés par du caoutchouc, il est donc plus résistant aux chocs extérieurs”, a déclaré Lee. “Il n’y a pas lieu d’avoir peur que vos données soient endommagées même si vous les laissez tomber accidentellement en les utilisant dans votre vie quotidienne.”

Optimisation de la puissance Conçu pour atteindre des performances sans précédent

Lors de l’utilisation d’un SSD, il y a deux problèmes qui peuvent passer inaperçus pour la plupart des utilisateurs, mais qui posent un inconvénient aux gros utilisateurs qui transfèrent souvent des fichiers volumineux : la baisse des performances et la surchauffe. “Les consommateurs ont été gênés par la baisse des performances lorsqu’ils travaillaient avec des fichiers volumineux, mais le T7 Shield a résolu ce problème grâce à l’optimisation de la puissance”, a déclaré Kim. “Désormais, les consommateurs peuvent utiliser l’appareil sans subir de grande différence de performances, même lorsque le stockage est plein.”

Habituellement, lorsqu’un appareil fournit des vitesses élevées, il chauffe en conséquence. Certains peuvent penser que pour maintenir les performances lors du transfert de fichiers volumineux, l’appareil doit générer plus de chaleur. Cependant, ce n’est pas le cas avec le T7 Shield. « Nous avons minimisé la génération de chaleur grâce à une conception de puissance optimisée », a déclaré Kim.

De plus, la surface de l’appareil est constituée d’un matériau en caoutchouc à faible conductivité thermique, ce qui permet aux utilisateurs de manipuler confortablement l’appareil avec un transfert de chaleur minimal. “Nous avons conçu l’appareil conformément aux normes de sécurité afin que la quantité de chaleur produite par l’appareil soit sûre même lors du transfert de fichiers très volumineux”, a déclaré Kim.

Le T7 Shield est compatible avec une variété d’appareils, y compris PC, Mac, smartphones Android et consoles de jeux. Il est également livré avec les deux types de câbles USB-C (C-to-C et C-to-A), permettant aux utilisateurs de le connecter à d’autres appareils. “Les spécifications des appareils plus anciens, comme l’USB 2.0, prennent en charge une électricité plus faible, il était donc difficile d’assurer la compatibilité entre ces appareils”, a déclaré Kim. “Mais le T7 Shield détecte l’accessoire USB connecté et ajuste la puissance de l’appareil en conséquence.”

Un design robuste et sophistiqué et des couleurs variées pour toutes les préférences des clients

La principale caractéristique accrocheuse du T7 Shield est sa conception robuste et sophistiquée. En particulier, les courbes de l’extérieur et sa texture détaillée affichent une ambiance moderne, tandis que la surface en caoutchouc rend la prise en main de l’appareil plus sûre. Contrairement aux autres produits SSD qui sont rugueux et difficiles à manipuler, le T7 Shield offre aux utilisateurs confort et stabilité.

“Étant donné que les SSD sont toujours utilisés en connexion avec d’autres appareils, il est important d’atteindre l’harmonie”, a déclaré Jun. « Nous avons essayé de rendre la série T7 adaptable à n’importe quel environnement tout en conservant l’identité de la série. Nous avons essayé de trouver le bon équilibre afin de faire ressortir encore plus le charme unique du T7 Shield », a-t-il expliqué.

Le T7 Shield est disponible en deux tailles, 1 To et 2 To, et en trois couleurs. “Nous proposons la couleur de base noire pour représenter les qualités uniques d’étanchéité à l’eau et à la poussière du T7 Shield”, a déclaré Jun. “Nous proposons également le bleu car il représente l’eau, et nous proposons également le beige, qui représente le sable doux. Les utilisateurs ont le choix entre ces options en fonction de leurs préférences. » Le produit est également plus éco-responsable. La quantité de matériaux d’emballage utilisés a été réduite d’un tiers par rapport à ceux du T5, le prédécesseur du T7 Shield, et les émissions de gaz à effet de serre ont été minimisées pendant le processus de fabrication.

Fournir une expérience de stockage externe améliorée et ultra-rapide basée sur la fiabilité

Lorsqu’on lui a demandé de décrire le bouclier T7 en un mot, Lee a choisi « fiabilité ». Il a expliqué que l’appareil est “fiable à la fois en termes de commodité et de durabilité, car il peut être facilement connecté à d’autres appareils grâce à ses hautes performances et sa compatibilité, et sa conception résistante aux chocs protège en toute sécurité les données précieuses”.

Pour quel type de consommateurs le T7 Shield est-il le meilleur ? «Cela peut être la meilleure option pour tous les types de consommateurs, y compris les experts qui se livrent souvent à des activités de plein air, tels que les producteurs de vidéos et les photographes, les joueurs qui jouent aux derniers jeux à grande échelle, ainsi que les consommateurs qui traitent des vidéos haute définition. “, a déclaré Jung. “Personnellement, plutôt que de cibler un certain groupe de consommateurs, je voudrais fortement recommander le T7 Shield à tous les consommateurs qui sont très sérieux au sujet du stockage de données.”

Le stockage sécurisé des données est la fonction principale des SSD portables, ce qui signifie que le niveau de confiance dans l’appareil parmi les utilisateurs est crucial. Samsung a renforcé la confiance des consommateurs dans ses produits sur le marché mondial et a dominé le marché des SSD portables. Restez à l’écoute pour voir comment Samsung continue de développer des innovations de pointe dans l’industrie à l’avenir.