Le SSD Extreme Pro 1 To de SanDisk est tombé à 130 $ aujourd’hui (économisez 110 $)

C’est toujours une bonne idée de sauvegarder vos données, que vous travailliez sur un gros projet ou que vous conserviez simplement quelques photos vraiment importantes. Si vous avez fait des emplettes pour stockage externevous ne voudrez pas manquer cette offre d’une journée chez Best Buy sur le . Il est actuellement réduit de 110 $, ce qui signifie que vous ne paierez que 130 $ pour ramener à la maison ce disque dur externe de poche. Mais cette offre expirera ce soir, le 27 janvier, alors assurez-vous de passer votre commande bientôt si vous voulez en acheter une à ce prix bas.

Ce SSD SanDisk Extreme Pro est équipé de 1 To de stockage, vous disposez donc de beaucoup d’espace pour sauvegarder vos documents, photos, vidéos et plus encore les plus importants, et il offre des vitesses de transfert de données allant jusqu’à 2 000 mégaoctets par seconde. Et parce qu’il est au format de poche et qu’il est conçu avec une boucle de mousqueton intégrée, il est facile de le garder avec vous, même lorsque vous êtes en déplacement. De plus, l’appareil lui-même a une conception durable, y compris une coque en silicone pour la protection contre les chutes accidentelles et un indice de protection IP55 qui garantit une résistance à l’eau et à la poussière. Avec son interface USB Type-C, il est compatible avec une large gamme de smartphones et d’ordinateurs, y compris Mac et PC. Il dispose même d’une protection par mot de passe et d’un cryptage matériel AES 128 bits pour protéger vos fichiers.